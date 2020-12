「ゴジラ」の歴代映画ポスターを、キャンバス生地に特殊加工で描いたアートパネルが登場。「アートパネル第二弾(全8種)」(各4,950円/税込)として、プレミアムバンダイで予約受付がスタートしている。

「アートパネル第二弾(全8種)」は、昭和に公開された3作品と、平成に公開された5作品のポスターデザインをピックアップ。キャンバス生地と天然木を使用したアートな質感にこだわった本格仕様となっており、軽量タイプなため、はがせる両面テープなどを用いて壁を傷つけずに取り付けることも可能であるという。本体サイズは約W242×H333×D20㎜。

商品ラインナップは、「怪獣総進撃」(1968)、「ゴジラ対ヘドラ」(1971)、「ゴジラ対メカゴジラ」(1974)、「ゴジラVSビオランテ」(1989)、「ゴジラVSキングギドラ」(1991)、「ゴジラ×メガギラス G消滅作戦」(2000)、「ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃」(2001)、「ゴジラ FINAL WARS」(2004)。

TM & (C) TOHO CO., LTD.