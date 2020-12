在日外国人問題など扱ったナイキCMに賛否両論…若新雄純「“違い”と向き合っていくことが大事」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。12月3日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、「差別問題に踏み込んだナイキのCM」について取り上げました。ナイキジャパンは、在日外国人問題などを扱ったアスリートのCM動画をYouTube上などに投稿。「動かしつづける。自分を。未来を。The Future Isn’t Waiting.」と題するこの動画では、差別やいじめを受けて、自らのアイデンティティに悩む10代のサッカー少女3人が、スポーツを通じて自我に目覚めていく様子が描かれているのですが、この動画の内容に対し、賛否両論さまざまな声が寄せられています。* * *ネット上での反響について、若新は「議論が起きていること自体はとてもいいことだと思う」と反応。批判の声のなかには「なぜ、わざわざCMで差別の問題を取り扱う必要があるのか」といったものもありますが、「少なくとも民族や人種の違いのなかで、さまざまな形で壁や葛藤を感じながら暮らしている人がいる、という事実はある。それと向き合うことはものすごく大事」と見解を示します。そして、「答えはないし、僕がこれから話すことが正解だとは思わない」と前置きした上で、もし、学校や職場などで、動画で表現されていたような在日の外国籍の人と関わることがあった場合について語り始めます。若新自身も、これまで在日韓国人や在日朝鮮人の友人・知人と関わってきたそうで、その経験から「知らないフリをするのではなく、問題が存在していることと丁寧に向き合ったほうがいい」と主張します。彼らのなかには「通名で生活するなどしていて、自分から積極的に言わないケースもある。だけどちょっとしたときに、垣間見えることがある」と話します。例えば、カラオケ店などで身分証明書の提示を求められた際、少し嫌がる素振りを見せるなど、そうした場面に直面したときには「僕は、自分から『もしかして、国籍は外国なの?』ってサラッとに聞くようにしている。それで、『どういう環境で育ったの?』って丁寧に聞くと、僕の経験上、嫌がることなく素直にしゃべってくれることが多かった」と振り返ります。さらには、「“聞いちゃいけないのかな”と思って気づかないフリをしたり、直接本人に言わずに『あいつ、もしかしたら……』って、陰でこそこそ言ったりするのが1番よくないと思う。それが逆に差別や憶測を生むことにつながってしまう」と指摘。そんな思いもあって、「今まで、その問題と向き合っている本人に堂々と聞いて話をしてきた」と胸を張ります。目を背けたり蓋をしたりするのではなく、「真正面から踏み込んで丁寧に話していくことで、彼らなりのいろいろな思いがあることに気づくことができた」という若新。そんな会話を通して感じたのは、「“触れないほうがよさそうだから触れないでいよう”と振る舞うのは、やさしさではないんじゃないかということ」。深く踏み込んで丁寧に話をする姿勢を貫いてきたからこそ、「今でも関係が続いている人や、深い付き合いをしている人もいる」と言います。そんな自身の経験からも、「僕らは、国籍だけじゃなくていろいろな違いを持っている。むしろ、違いがあることをちゃんと知って、認めて、堂々と話し合える関係を築いていくことが、差別のない社会につながっていくのでは」と声を大にします。総じて、今回のナイキのCM動画について「国籍や民族に違いがあることには触れているし、葛藤についても描いているけど、差別的ではなかったと思う」と感想を述べ、「“知ろうとしない”のではなくて、ちゃんと丁寧に知ろうとして違いと向き合っていくことが、グローバル化する時代においては大事なのではないか」と持論を展開しました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、ヨウイチロウ(月曜)、乙武洋匡(火曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286