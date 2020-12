Hey! Say! JUMP八乙女光「ファンも一体になって盛り上げてくれている感じが、すごく嬉しかった」…「狼青年」の手応えを語る

TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。12月8日(火)のお客様は、Hey! Say! JUMPの八乙女光さん、女王蜂のアヴちゃん、東京ゲゲゲイのMARIEさんのお三方。3人揃って初めてコラボしたHey! Say! JUMPの楽曲「狼青年」の制作秘話に迫ります。MARIE:「狼青年」、何回聴いても飽きないね。MVも何回も見ちゃうよね。八乙女・アヴちゃん:見ちゃう。アヴちゃん:みんな見てくださっているみたいで。「狼青年」がリリースされたときに、すぐさまソニーグループの社長から連絡が来て、「素晴らしいね」「アヴちゃん、めっちゃ歌っているよね、これ」って。全員アヴちゃんに聴こえるって。MARIE:光君はこの曲に挑戦するのに、どこを頑張ったとかある?アヴちゃん:聞きたい!八乙女:それこそ憧れている方(アヴちゃん)からいただいた楽曲だから、レコーディングがまず緊張して。めちゃくちゃテイクを重ねましたね。あまりレコーディングで自分の歌を聴き返すということがないんですけど、今回に限っては、その方法で結構やりましたね。アヴちゃん:今までは歌入れに立ち会ってくれる人がいて、オッケーか否かみたいな。八乙女:オッケーって言われたら「はい」みたいな感じでした。出来上がったら聴いて「なるほど」みたいな感じなんですけど、今回はレコーディング中に何回も何回も聴き直して「まだまだ」って。アヴちゃん:その光景も見たかったよね。MARIE:見たかった。私はラッキーなことに、アヴちゃんのデモも聴いているし、仕上がったHey! Say! JUMPの楽曲も聴いているわけじゃん? 2度おいしいよ。アヴちゃん:すごいよね。MARIE:出来上がったときも、すごく嬉しかったよね。「Hey! Say! JUMPバージョン、かっこいい!」って。八乙女:女王蜂さんのファンの方にも、アヴちゃんのデモを聴いて欲しいですよね。アヴちゃん:大丈夫かな。血の匂いがするみたいな。八乙女:良いのよ。その血の匂いが。アヴちゃん:もし叶うなら、いつか女王蜂が演奏して、皆さんに踊ってもらうことができたら。八乙女:やりたい! 体をぶっ壊してでも踊ります。アヴちゃん:本当に? 私も覚えよう。やりたい振りがめっちゃあるんやけど。MARIE:じゃあ、私もそれに参加して。アヴちゃん:一緒にやろう! MARIEちゃんも。八乙女:良いですね。アヴちゃん:ここまで愛情を持って1曲大事にしてもらえるなんて素晴らしいことですよね。MARIE:本当にそう思うな。八乙女:「狼青年」はファンも一体になって盛り上げてくれている感じが、すごく嬉しかったですね。アヴちゃん:(ファンも)鼻が高かったんじゃないかな。八乙女:でもこの曲を別のグループがやっていたら、心折れていましたね。MARIE:本当に?八乙女:だって別グループからメールがいっぱい来ましたから。「ヤバいことをやってますね」「ずるいです」みたいな。MARIE:嬉しい!アヴちゃん:それはアガるな~。八乙女:イェーイみたいな。アヴちゃん:私もお友達から来ました。「いいな」って。八乙女:嬉しい。アヴちゃん:聴いてくださっていたんだね。ありがたいです。MARIE:ファンのみんなにも受け入れてもらえてよかったなって思う。私からしたら、貴族に踊ってもらうっていう感じだから。アヴちゃん:そのわりには「ど根性で行くわよ」って感じの踊りだよね。MARIE:一口コンロくらいのキッチンで、「すごい料理を作れ!」みたいな課題を出されたような気持で(振り付けを)やっていたんですよ。だから、どういう反応が来るのか正直怖かったの。だけど、良かったって言ってもらえて。本当にこちらこそです。* * *女王蜂のアヴちゃんが楽曲提供(作詞・作曲)、東京ゲゲゲイのMARIEさんがMVで振り付けを担当した「狼青年」を含む、Hey! Say! JUMPのニューアルバム『Fab! -Music speaks.-』が12月16日(水)にリリースされたばかり。詳しくは公式サイトをチェック!* * *来週の「TOKYO SPEAKEASY」のお客様は……12月28日(月)武井壮さん×城田優さん12月29日(火)蔦谷好位置さん×ニューヨーク(嶋佐和也さん、屋敷裕政さん)12月30日(水)岡崎体育さん×野村陽一郎さん(音楽プロデューサー)12月31日(木)塩沼亮潤さん(福聚山 慈眼寺 住職/大阿闍梨)×久保田利伸さんがご来店。一体どんな話が飛び出すのか……!? お楽しみに!<番組概要>番組名:TOKYO SPEAKEASY放送日時:毎週月-木曜 25:00~26:00番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/speakeasy/