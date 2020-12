Perfume 紅白出場の知らせに「涙が溢れてたまらんかった」

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。Perfumeに関する2020年の重大ニュースをランキング化し、指名されたメンバーがひとつずつ発表しました。そのなかから、3位~1位を紹介します。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」12月28日(月)放送分)●6位~4位はこちらかしゆか:これは、2005年から2020年までの私たちの衣装をまとめた1冊のコスチュームブック(『Perfume COSTUME BOOK 2005-2020』)なんですけど。あんな衣装着た、こんな衣装着た、っていう超大作でね。フェスとかでちょっとしか日の目を見ない服とか、テレビの2分半のために作られてその1回限りだった服とかも載っているし、すごい歴史をまとめてくれたものです。私たちにとって衣装ってものすごく大事な物だから、そこにフォーカスしてくれたのはすごく嬉しかった。宝物が増えたって気持ちにもなりましたね。私たちのことを知ってるっていうだけじゃなくて、服を作るのに興味がある人にもぜひ見てほしいよね。あ~ちゃん:そうだね。かしゆか:いろんな衣装のパターンとか、素材の違いとか、裏表……前身頃も後ろ身頃も写真が載っているしね。あとは、スタイリストさんとか縫い子さんのお話も入ってるから。あ~ちゃん:そのインタビューは、すごい読みごたえあったよね。「そんなこと思ってくれてたんだ~!」とか。私たちにとってもプレゼントだったね、あれは。のっち:うん。あ~ちゃん:2020年はいろんなことが変わって、みんなも生活の仕方が変わっていったと思うんですけど。私たちも日常の生活で、いままでできなかったことをやらせてもらったりして生きてたから……Perfume、歌手ってことをちょっと忘れた瞬間というか、ポーンと行っちゃってた時期とかもあって。ステイホーム期間中は、ずっと森(「あつまれ どうぶつの森」)にいたし。のっち:そうだね(笑)。あ~ちゃん:けど、「やっぱり自分はPerfumeなんだな」とか、「やっぱり自分はこの2人がいてくれるから、こうやって安心して過ごせてるんだなぁ」という感情にもなって「活動をきちんとできたのかな」とも思ったんだよね。かしゆか:うん。あ~ちゃん:「紅白さんに出れるんじゃろうか?」っていうのは毎年思ってるし、毎年不安だし……毎年「もう無理じゃろうなぁ」って思って、やり尽くしてステージに立たせてもらってきてたので……もう大ニュースよ。のっち:ねぇ。あ~ちゃん:「(「第71回NHK紅白歌合戦」への)出場決まりましたー!」ってスタッフさんも含めてみんなで「ワァー!!!」って。あんなふうに喜び合える瞬間が、2020年に自分たちにもあったっていうことがまた嬉しいし、励みになるし力になったし。締め括りきちんとやろう、って気合いも入ったというか。あのときの感覚とか気持ちは忘れたくないなって。のっち:わかる。会議中のあの空気感ね。あ~ちゃん:温かい気持ちになったよね。何の話をしていても涙が溢れてきて、たまらんかったなぁ。かしゆか:すごいいいです。のっち:2019年にベストアルバム(『Perfume The Best “P Cubed”』)を出して、そのドームツアーを今年(2020年)の2月に行ったんですけど、最終日が中止になりまして。その思いをずーっと抱えたまま過ごしていたんですけど、9月に『"P.O.P" (Perfume Online Present) Festival』というオンラインフェスを開催して最後にパフォーマンスさせてもらって。そこに、全ての思いをぶつけて消化させようとしました!かしゆか:はい。私たちも悔しい思いをして止まっていたけど、きっとファンの方も「この先、Perfumeどうするんだろう?」という衝撃で止まったままだったと思うの。その時間をいっしょに進んで行こうよ、って気持ちがすごくあって、次に繋がるステージができたらっていうのでパフォーマンスを考えてね。あの日は、すっごい楽しかったよね。あ~ちゃん:楽しかった~!のっち:1日中さ、ソロ企画だったりとかたくさん収録した番組を流したりとか。Perfumeの3人が同時にいろんな所に出てる、っていうフェス感を楽しんでもらおうと思って。1日中てんやわんやだったよね。いろんな所を見なきゃいけないし、コメントも見ながらすごい楽しくて忙しい1日だったなぁ。かしゆか:お祭りみたいだったよね。準備期間が結構ギュッとしてたし、たくさん人を呼べる状況じゃないから、スタッフさんも考えてくれて……。できる範囲でいろんなことを考えてくれた中で、Perfumeにとって新しいことをたくさんさせてもらえて。未来に繋がる可能性をたくさん感じられた日だなぁ、ってすごい思った。のっち:うん。あ~ちゃん:楽しんでもらえてたらいいよね~。かしゆか・のっち:ね~!あ~ちゃん:私たちも初体験なことが多くあった2020年だったんですけども、私らはほんまに元気じゃし楽しんでやっとるんよ~、ってことがこのニュース(ランキング)でわかってもらえたと思うんですけども。いい順位でしたね。のっち:いいと思います!あ~ちゃん:ということで、来年もよろしくお願いしま~す!かしゆか・のっち:よろしく願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/