藤子・F・不二雄原作によるTVアニメ「ドラえもん」の1時間スペシャルが、明日12月31日に放送される。

番組では、公開中の映画「STAND BY ME ドラえもん 2」、そして2021年3月5日に公開される「映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021」にちなんだエピソード2本をお届け。特撮をテーマにした「超大作特撮映画『宇宙大魔神』」ではひみつ道具・イージー特撮カメラを使って、のび太たちが超大作特撮映画「宇宙大魔神」を制作していく。のび太の結婚式を描いた「STAND BY ME ドラえもん 2」にちなんで放送されるエピソードは、「のび太の結婚前夜」。映画の物語ともつながる結婚式の1日前の物語をこの機会に視聴してみては。

(c)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK