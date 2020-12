『そふび道』NEWS■人気モンスター・サイクロプスがかわいくデフォルメ

ストップモーションアニメの巨匠、レイ・ハリーハウゼン氏が今年、生誕100年を迎えた。このことを記念して海外メーカー・スターエーストイズが製作した「サイクロプス ソフビスタチュー デラックスVer.」を以前紹介した。

そして今度は販売元であるX-PLUSが展開中の「デフォルメ × リアル」をコンセプトにした[デフォリアル]にもラインナップされる!



氏が手がけたモンスターの代表のひとつであり、今尚世界で人気の単眼の巨人「サイクロプス」が、レイ・ハリーハウゼン氏生誕100年に、日本のメーカーが手がけるアレンジシリーズに登場するのは、驚きとともにうれしい限り!!



ギョロリと見開いたひとつ目、浮き上がる筋肉、相手を圧倒する迫力あるキャラクターを全高約15センチに凝縮! デフォルメされながら迫力あるディティールが両立し「サイクロプス」の魅力を余すことなく再現しているぞ!



X-PLUSの直営店少年リック限定版には「こん棒を持った右腕」が付属! 受付締め切りも間近に迫っているので見逃すな!

「サイクロプス」通常版(8470円/税込)も一般ホビーショップで同時発売予定。



