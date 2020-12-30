NPB12球団ジュニアトーナメント KONAMI CUP 2020＜試合日程・結果・組み合…



目次

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選手・スタッフ一覧

パ・リーグ

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セ・リーグ

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トーナメント表







放送予定

J SPORTS（BS／CS／ケーブルテレビ）、J SPORTSオンデマンド（LIVE配信）予定





ルール

NPB公式サイトより引用



トーナメント方式（TQB方式採用）

※TQB（Total Quality Balance）2試合の結果から優位性の高いチームを選出

1イニング平均得失点差による数値が高いチームが優位

※ただし今年度は荒天等により変更になる場合もある



TQB方式について

■決勝トーナメントチーム選出方法

2勝0敗 3チーム ⇒ TQB方式で数値が高い順に1位、2位、3位のシード順を決定

1勝1敗 6チーム ⇒ TQB方式で最も高い数値のチームをワイルドカードして1チーム選出



■ワイルドカード進出チーム選出方法

下記算式を用いて、1勝1敗6チームの2試合の試合結果を元に、数値が高い1チームをワイルドカードに選出

＜算出方法＞

（総得点÷イニング数）－（総失点÷イニング数）＝最も数値が高い1チームをワイルドカードに選出



■全試合に勝敗付け

同点時 ⇒ タイブレーク方式の採用（タイブレークのイニングはTQBの計算には含まない）

コールドゲームの採用（5回以降7点差の場合）



■決勝トーナメント進出チームのアドバンテージ

2勝0敗 3チームのTQB1位チームとワイルドカード進出チームが準決勝第1試合で対戦とする。

TQB方式による優位性の高いチームが先攻・後攻の決定権を有する

（例）「TQB① vs Wild C」 ⇒TQB①に決定権有／「TQB② vs TQB③」⇒TQB②に決定権有

※ただしワイルドカードで進出したチームには本優先権はない。



試合球

全日本軟式野球連盟公認球（軟式J号）





2020 北海道日本ハムファイターズジュニアチーム



監督 須永 英輝（背番号 13）

コーチ 村田 和哉（背番号 51）

コーチ 浅沼 寿紀（背番号 68）

チーム代表者 立石 尚行

マネージャー 大塚 豊



背番号 位置 氏名

10 捕・内 中谷 隼斗◎

2 内野手 桜田 彪真

5 内野手 丹場 祥平

6 内野手 山田 陽揮

7 投・外 髙橋 理桜

8 内・外 八城 寿希

9 投・内 豊田 芽依

12 内野手 小野 悠真

14 投・外 中倉 悠生

15 投・捕 野畑 直裕

16 投・内 菅原 歩夢

18 投・捕・外 佐藤 蕾

21 投・内・外 吉川 慎之助

22 捕 手 三澤 拓己

23 内野手 藍葉 吏良

24 内野手 温泉 昴瑠



2020 東北楽天ゴールデンイーグルスジュニアチーム



監督 大廣 翔治（背番号 80）

コーチ 井上 純（背番号 71）

コーチ 有銘 兼久（背番号 26）

チーム代表者 松原 健太郎

マネージャー 坂下 達徳



背番号 位置 氏名

7 内野手 福永 悠人◎

1 投・外 松本 悠嗣

2 内・外 扇 大和

4 内野手 松本 叶我

5 投・内 今野 真颯

6 外野手 田牧 竜之介

8 投・外 白川 雄梧

11 投・内 戸田 爽太

12 内野手 郡司 宙弥

18 投・外 川口 裕雅

22 投・捕 藤川 哲

23 内野手 金澤 匠良

25 捕・内 佐々木 想弥

40 投・外 菅原 至恩

51 捕・内 大柳 悠音

55 投・内 小山 翔大





2020 埼玉西武ライオンズジュニアチーム



監督 星野 智樹（背番号 26）

コーチ 原 拓也（背番号 5）

コーチ 宮田 和希（背番号 68）

チーム代表者 尾名高 悠太

マネージャー 金子 一輝



背番号 位置 氏名

22 捕 手 蜂巣 祥万◎

1 内・外 齋藤 塁

2 捕 手 齋藤 賢吾

3 内野手 川副 光輔

4 内野手 羽鳥 雄晴

6 内野手 池田 昂翔

7 内野手 山本 凌央

11 投・外 石井 陽昇

13 投 手 佐藤 麻恩

14 投・外 小西 潔尚

16 投 手 中澤 幸佑

17 投・外 佐古 桧誠

18 投 手 石井 晴健

19 投 手 田中 志侑

23 内・外 吉田 健心

25 投 手 中田 凌雅



2020 千葉ロッテマリーンズジュニアチーム



監督 塀内 久雄（背番号 23）

コーチ 栗田 雄介（背番号 68）

コーチ 田中 雅彦（背番号 39）

チーム代表者 武藤 一邦

マネージャー 長谷川 智紀



背番号 位置 氏名

10 投・捕・外 関 瑛太◎

1 投・外 廣島 空之介

2 捕 手 藤﨑 桧

3 外野手 大村 魁星

4 内野手 藤川 倖生

5 投・外 西野 太惺

6 内野手 山邊 颯

7 内野手 石田 翔大

8 内・外 金子 來斗

9 投・内・外 我部山 蓮

11 投・内・外 田村 小春

12 捕・内 篠原 颯

13 内野手 黒田 龍之介

14 投・外 石川 和樹

15 投・外 藤﨑 柊

16 内野手 山田 栞夢





2020 オリックス・バファローズジュニアチーム



監督 塩崎 真（背番号 31）

コーチ 弓岡 敬二郎（背番号 5）

コーチ 小川 博文（背番号 23）

チーム代表者 濵田 安耶香

マネージャー 大久保 勝信



背番号 位置 氏名

18 投・内・外 山下 琉成◎

1 投・内・外 高津 冬真

2 内・外 渥美 七虹

3 捕・内 阪口 王仁

4 内・投 竹尾 優芽美

5 内野手 中村 優太

6 内野手 竿谷 凛斗

7 捕・内・外 石橋 大季

8 捕・内・外 澤木 一晴

9 投・内 古井 悠大

10 投・内 江藤 達成

11 投・外 井上 友吾

17 投・外 釣舩 葵

22 捕 手 村上 倖生

27 捕 手 金光 祥玄

34 内・外 谷口 ジョージ





2020 福岡ソフトバンクホークスジュニアチーム



監督 帆足 和幸（背番号 11）

コーチ 入来 祐作（背番号 99）

コーチ 塚田 正義（背番号 72）

チーム代表者 木下 太郎

マネージャー 東方 伸友



背番号 位置 氏名

10 投・内・外 池田 聖摩◎

0 内野手 浦田 心奈

1 投・内・外 慶留間 大武

2 捕・内 城野 慶太

4 内・外・投 田中 雄心

5 内野手 梅田 勝叶

6 投・内 小峰 渉央

7 内・外 川﨑 怜央

8 内・外 山下 晃平

9 投・内・外 仲間 夢祈

16 内野手 門田 健跳

17 投・内・外 三渡 琢真

18 投・内・外 大城 諄來

19 捕・内 吉冨 良幸

20 投・内 橋本 輝桜

51 内野手 山口 源造



2020 読売ジャイアンツジュニアチーム



監督 西村 健太朗（背番号 35）

コーチ 芳川 庸（背番号 52）

コーチ 北之園 隆生（背番号 77）

チーム代表者 倉俣 徹

マネージャー 金子 大志



背番号 位置 氏名

18 投・内・外 三澤 響◎

0 内野手 藤田 琥毅

2 投・外 小杉山 健

5 内・外 松尾 基生

7 投・内・外 小島 豪

8 内・外 横内 快成

10 捕・内・外 大鳥 源太

21 投・内・外 小髙 稜真

22 捕・内 宮坂 晃平

24 投・内・外 笹﨑 昌久

25 内・外 川上 恵叶

27 捕・内 田中 諒

41 投・内・外 野竹 凌太

55 投・内 中村 慈胤

56 内野手 小林 優太

65 外野手 井出 結星



2020 東京ヤクルトスワローズジュニアチーム



監督 度会 博文（背番号 4）

コーチ 河端 龍（背番号 26）

コーチ 三輪 正義（背番号 60）

チーム代表者 青山 健二

マネージャー 小林 克彦



背番号 位置 氏名

2 捕 手 荒井 優聖◎

1 内野手 芦田 大地

3 内野手 市村 心

5 内野手 岡田 拓馬

6 投 手 久保木 怜央

7 投 手 近藤 秀人

8 内野手 齊藤 陽翔

9 投 手 島田 爽介

10 投 手 竹内 颯

11 投 手 棚原 ふう

12 内野手 露﨑 勝己

13 捕 手 永島 豪

14 内野手 中山 大馳

15 捕 手 袴塚 俊介

16 投 手 古畑 雄大

17 外野手 山本 凛太朗



2020 横浜DeNAベイスターズジュニアチーム



監督 秦 裕二（背番号 28）

コーチ 加賀 繁（背番号 35）

コーチ 甲斐 綾乃（背番号 29）

チーム代表者 會澤 裕頼

マネージャー 田村 丈



背番号 位置 氏名

2 捕 手 片桐 悠◎

1 外野手 坂本 将平

3 内・外・投 黄 泰崇

4 内野手 小宮山 一郎

5 内野手 加藤 連志

6 内野手 秋山 聖弥

7 内・外 高橋 昊太

9 内・外 安嶋 浬久

8 内野手 髙橋 駿太

10 捕・外 正田 侑太郎

11 投・外 田山 纏

12 投・内 大沢 琉偉

13 内・外 髙橋 一功

14 投 手 若杉 一惺

15 投 手 佐藤 星磨

16 投・内 小山田 尊琥



2020 中日ドラゴンズジュニアチーム



監督 湊川 誠隆（背番号 48）

コーチ 澤井 道久（背番号 31）

コーチ 酒井 大輔（背番号 33）

チーム代表者 若狭 徹

マネージャー 佐藤 類



背番号 位置 氏名

4 内野手 服部 広弥◎

1 内野手 伊藤 漣

2 捕・内 山田 凜虎

5 内・外 江坂 佳史

6 投・内・外 大村 哲誠

7 捕 手 杉山 育夢

8 外野手 村上 諒

9 内・外 石本 侃大

10 捕・外 鵜飼 友貴

11 投 手 長岡 拓海

14 投 手 恒石 圭吾

16 投・内・外 伏見 響

17 内・外 中野 匠翔

18 投・内 荻田 翔惺

20 投・内 谷口 泰

22 投・外 小野 舜友



2020 阪神タイガースジュニアチーム



監督 白仁田 寛和（背番号 47）

コーチ 柴田 講平（背番号 00）

コーチ 岩本 輝（背番号 59）

チーム代表者 中村 泰広

マネージャー 福田 伸綱



背番号 位置 氏名

0 投・捕 佐藤 壱楓◎

1 外野手 木下 瑛二

3 投・内 辻 竜乃介

5 内野手 西谷 太一

6 内野手 錦見 啓吾

7 内野手 門田 和也

8 外野手 中尾 勇貴

9 外野手 前田 翔斗

10 投・内 熊谷 謙臣

11 投・内・外 髙井 周平

18 投・内 鈴木 悠悟

19 投・捕 伊藤 歩夢

20 投・内 丸山 滉惺

31 捕・内 西村 奏太

42 内・外 大津 昴偉留

51 外野手 古橋 功亮



2020 広島東洋カープジュニアチーム



監督 天谷 宗一郎（背番号 49）

コーチ 佐々木 真悟（背番号 29）

コーチ 安達 哲夫（背番号 28）

チーム代表者 平田 正文

マネージャー 西上 紀生



背番号 位置 氏名

10 捕 手 定光 大成◎

1 外野手 吉田 蒼大

2 捕 手 松本 泰知

3 内野手 三木 虎風

4 内野手 前田 空良

5 内野手 為壮 煌斗

6 内野手 秋田 大悟

7 外野手 鴻上 颯杜

8 外野手 曽根 丈一郎

9 内野手 十文字 彩輝

11 内野手 實光 快斗

12 内野手 榎本 悠生

13 外野手 遠藤 大士

14 内野手 下城 滉乃介

15 投 手 中原 悠成

18 投 手 片寄 翔伍

