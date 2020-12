とらのあなより、yoshikittyエコバッグを販売開始！

虎の穴より、自社直営とらのあな全店及び通販で、「虎の穴限定:yoshikittyエコバッグ」の販売を2020年12月29日より開始する。



「yoshikitty」はX JAPANのYOSHIKIをモチーフとした、サンリオキャラクターの中で唯一 ”実在の人物” をモデルとしたコラボキャラクター。

毎年行われる「サンリオキャラクター大賞」でも常に上位に入賞しており、2020年はフランス、ドイツ、ブラジルで1位、中国で2位となるなど、海外でも非常に人気の高いキャラクターとなっている。



このたび2020年12月29日(火)よりとらのあなの全店及び通販にて、「虎の穴限定:yoshikittyエコバッグ」の販売を開始することが決定した。

yoshikittyのイラストが、それぞれパープルバックとホワイトバックで豪華にデザインされたエコバッグ。

お手軽な「ミニ」サイズと、普段のお買い物時でも使い勝手の良い「レギュラー」サイズの2種をご用意している。



価格はレギュラーが1000円+税、ミニが750円+税となっている。



クールで可愛いデザインの「虎の穴限定:yoshikittyエコバッグ」、ぜひGETしてください!



(C)1976, 2020 SANRIO CO., LTD.

(C)2009, 2020 Japan Music Agency Co., Ltd.