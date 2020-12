「村上RADIO」年越し生放送特番が決定！ 2021年には「村上JAM」第2弾も開催！

作家・村上春樹さんがラジオDJを務め、自ら選曲も担当する特別番組シリーズの「村上RADIO」。12月13日(日)にTOKYO FMで放送された「村上RADIO プレスペシャル」では、12月20日(日)放送の本編「村上RADIO ~マイ・フェイバリットソングズ&リスナーメッセージに答えます~」に先駆け、本編ではオンエアできなかった村上さんへの相談・質問メールとその返事を紹介しました。村上さんが日頃聴いて気に入っている曲をリスナーと共有する「村上RADIO ~マイ・フェイバリットソングズ&リスナーメッセージに答えます~」。タイトルの通り、リスナーから寄せられた質問や相談に村上さんが答えた1時間となりました村上:リスナーからのメッセージ、もっともっと本当はたくさん読みたい。特別2時間番組でただただ読み続けるくらいやらないと、とてもじゃないけどこなせなくて、少ししか読めなくて申し訳ないと思っています。でもなかなか面白い質問が多くて僕も楽しく読んでおります。12月31日(木)にはJFN年末年始特別番組として、年越し特別番組「村上RADIO年越しスペシャル~牛坂21~」の放送も決定。同番組では村上さんが「明るい2021年を迎えるための選曲」をお届けします。番組にはスペシャルゲストとして、霊長類学者・前京都大学総長の山極壽一先生、京都大学iPS細胞研究所所長の山中伸弥先生も出演。豪華な対談をお届けします。村上さんと山極先生からはメッセージが届きました。村上:今回ね、突然、年末年始年越し特番をやろうじゃないかってことになりまして。大晦日の夜の11時から午前1時まで、生放送で「村上RADIO」お届けします。生放送ってこれが初めてなんです。だからすごく緊張してます。今回は特別に京都からお届けします。除夜の鐘なんかも聞けるといいですね。関西在住のスペシャルゲストもお呼びします。ひとりはゴリラの権威、山極壽一先生です。もうひとりは、ゴリラとは関係ない山中伸弥先生です。僕のランニングのお友だちです。山極:ゴリラ研究者の山極壽一です。今年は村上さんと一緒に年を越すわけですが、今年と来年はどんな違いがあるのかな? 私はアフリカでゴリラの群れのなかで暮らしたことがあり、村上さんが描くパラレルワールドを実際に経験したともいえるんですね。そういうお話を一緒にしてみたい。それが、今年と来年をつなぐパラレルワールドに繋がるかもしれません。山中先生からは、文章でのメッセージが。山中:「村上RADIO年越しスペシャル~牛坂21~」に生出演させていただき、春樹さんやリスナーの皆さんと年越しができるなんて本当に光栄です。2020年は世界にとって、大変な1年となりました。しかし、いつかトンネルを抜けるときはやってきます。2021年が明るい年となりますよう願いをこめて、春樹さんと新年を迎えるにふさわしい、楽しいお話をたくさんしたいと思います。春樹さんのユーモアのあるおしゃべり、素敵な選曲を今からとても楽しみにしています。「村上RADIO年越しスペシャル~牛坂21~」の放送は12月31日(木)23時から。村上RADIOの詳細については、公式サイトもチェックしてください。2021年2月14日(日)には、TOKYO FMホールにて番組初の公開録音イベント、TOKYO FM開局50周年記念 村上春樹 produce「MURAKAMI JAM ~いけないボサノヴァ Blame it on the Bossa Nova~supported by Salesforce」も開催。2019年6月に開催した「HARUKI MURAKAMI 40th Anniversary 村上JAM ~村上RADIO SPECIAL NIGHT~』に続く番組イベント第2弾です。バレンタインデーの今回は、ボサノヴァ音楽にスポットライトを当てたライブです。司会は村上春樹さんと坂本美雨さん。2019年の村上JAMに続き、ジャズ・ピアニスト大西順子さんが音楽監督をつとめ、小野リサさん、村治佳織さんが出演、そしてスペシャルゲストにピアニストの山下洋輔さんを迎えた豪華ライブをお届けします。村上さんからメッセージが届いています。村上:来年の2月14日、バレンタインデーに「村上JAM 2」をやることになりました。去年「村上JAM」というイベントをやり好評をいただきました。僕もすごく楽しかったです。今年もやりたかったのですが、コロナ禍で残念ながら開催ができませんでした。「村上JAM」をまたやってほしいというリクエストにお答えする形で一念発起して、「村上JAMオンライン版」をやろうと決まりました。完全にオンラインだと今ひとつ盛り上がりませんので、100人限定で会場チケットを発売したいと思います。今回はボサノヴァナイト。タイトルは「~いけないボサノヴァ Blame it on the Bossa Nova~」です。出てくれるのはこの前と同じ大西順子さんのグループと小野リサさん。それから何人かの意外なスペシャルゲストがいます。僕はボサノヴァではアントニオ・カルロス・ジョビンのファンなので、今回のテーマは「Tribute to Antônio Carlos Jobim」です。お楽しみに。オンラインチケットの購入など、村上JAMの詳細については、公式サイトをチェックしてください。<番組概要>番組名:村上RADIO プレスペシャル放送日時:12月13日 日曜 19:00~19:55パーソナリティ:坂本美雨、小川晢番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/bousai/