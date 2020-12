『A3!』より第三部前半アルバム『A3! EVER LASTING LP』発売決定!!

イケメン役者育成ゲーム『A3!』より第三部前半アルバム『A3! EVER LASTING LP』が2021年3月24日に発売することが決定した。



イケメン役者育成ゲーム『A3!』公式サイトにて、第三部「A3! ACT3! 1 / 2 ”EVER LASTING”」内を彩った楽曲を集めたアルバム『A3! EVER LASTING LP』が2021年3月24日(水)に発売することが決定した。



今回のCDは第三部前半主題歌の『モノローグ』、第七回ミックス公演『永久に囚われた悪魔。』公演曲『The Contract』、第八回ミックス公演『新説・クロウ伝』公演曲『ITTEKI~義経異聞録~』に加えて、各組第七回公演曲、各インストを収録している。

通常盤と、各公演曲のインストアレンジが収録されたCD付のSPECIAL EDITIONの2形態でリリース予定だ。

さらに各店舗別の特典も決定しているので合わせてチェックして欲しい。



『A3!』は2017年1月27日に配信を開始し、現在700万ダウンロードを突破した人気ゲーム。舞台化作品・MANKAI STAGE『A3!』や、文化放送地上波で放送中のラジオ・『A3! Blooming RADIO』、そして2020年に放送したTVアニメ『A3!』等、多岐にわたる展開を見せている。今後もイケメン役者の ”つぼみ” たちから目が離せない。



(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.