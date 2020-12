2020年の出来事をヒット曲で振り返る『替え歌紅白歌合戦』「SOL!」で開催

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」、12月28日(月)は『替え歌紅白歌合戦』を放送。10代のリスナーが、2020年の印象的な出来事を替え歌で紹介。パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が、感想を伝えました。さかた校長:2020年も残すところあと3日。今夜のSCHOOL OF LOCK! は、生徒(リスナー)の歌で2020年を振り返る「替え歌紅白歌合戦」を開催! みんなの身に起こった印象的な出来事を、今年流行った曲の替え歌で教えてください。『♪騒がしい日々に通えない僕に 思い付く限りおいしいごはん 食べたいときに用意してくれる 僕の胃を掴むのは母 4キロ太ったって落ち込んだ日々を 友達とのサッカーで減らすから~♪』(YOASOBI「夜に駆ける」の替え歌)さかた校長:「食に走る」でした。まず、タイトルのモジりが非常にいいね! お母さんの料理はおいしすぎた?リスナー:めちゃくちゃうまいです。さかた校長:でも、寮でもごはんはちゃんと出るんだよね?リスナー:そうなんですけど、実家だと好きなものが食べられるので。さかた校長:そうか。4キロ太ったというのは、何か大変なことがあったの?リスナー:日常に支障があって……ジーパンが横に広がってしまって、社会の窓が勝手に開くようになってしまったんです。こもり教頭:うわ~、それはつらいね(笑)。リスナー:自分も気づかないでずっと過ごしちゃって、家に帰って気づくみたいな……(笑)。さかた校長:それはまずいな(笑)。でもお母さんの料理がそれほどおいしかった、ってことだもんなぁ。お母さんの料理で何が好きなの?リスナー:やっぱ、から揚げです!こもり教頭:鶏肉に油はうまいよな~。俺、『僕の手を掴んでほら』のところを『僕の胃を掴むのは母』にしたところとか、けっこう好きよ。さかた校長:しかもアカペラで歌ってもらっているからね(笑)。大変やったと思うけど、素晴らしい替え歌でした。こもり教頭:最高でした。校長・教頭:ありがとう!リスナー:ありがとうございました。『♪部活終わり寄ったゲーセン わたし二度見したよ 人だらけのゲームセンター行く 楽しむ心 クレーンゲームで掴みたいものがある それだけさ 人の目線が集まる場所 先輩指差すあっち見てよほら 何ですか クレーンゲーム超える身長 デカい男 子連れ♪』(LiSA「紅蓮華」の替え歌)さかた校長:これはすごいのが出たね。こもり教頭:どこからツッコんでいいか(笑)。まず、歌で言うと「サビは歌ってくれないんだ……!」っていう(笑)。さかた校長:『どうしたって!』のところが聴きたかったよね(笑)。こもり教頭:『子ー連れー』で終わるからね(笑)。さかた校長:でも、タイトルから秀逸でしたね。リスナー:ありがとうございます。さかた校長:あと、歌もうまかったよね。これは、ゲーセンで実際に見た話なんだよね? あのクレーンゲームを超える身長って、どのくらいだったかわかる?リスナー:200cmは超えていたと思います(笑)。さかた校長:(笑)。それにしても、なんでもない生活のワンシーンを切り取って、すごく素敵な替え歌にしていたね。こもり教頭:すごいよね!リスナー:ありがとうございます!さかた校長:次に何かインパクトのあることが起こったら、サビバージョンもお願いするわ(笑)。リスナー:はい(笑)。こもり教頭:『子ー連れー』のあとも気になりますしね。さかた校長:考察のしがいがあるね(笑)。素晴らしかったです。校長・教頭:ありがとう!リスナー:ありがとうございました!このほかには……・クリスマスの翌日、アルバイト先への謝罪を歌った『寝坊の絨毯』(川崎鷹也「魔法の絨毯」の替え歌)・周りの友達に彼女ができていくことへの嘆きを歌った『光景』(瑛人「香水」の替え歌)・サッカーの試合での出来事を歌った『アバラ折れる』(YOASOBI「夜に駆ける」の替え歌)・学校に行ったら土曜日だった、といううっかりを歌った『勘違い』(GENERATIONS from EXILE TRIBE「You & I」の替え歌)が披露されました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/