ウルトラマンゼロ誕生10周年記念Blu-ray BOX、2021年4月発売！

ウルトラマンゼロ誕生10周年を記念して、ゼロが活躍する劇場・オリジナルビデオ(OV)など計6作品を収録した「ウルトラマンゼロ Blu-ray BOX 」が2021年4月27日(火)に発売される。



ウルトラマンゼロは2009年『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』での初登場以来、ファンから圧倒的な人気を得たウルトラマン。

ウルトラセブンの息子であり、ウルトラマンレオの弟子。またウルトラマンゼットの師匠でもある。

2010年代以降のウルトラマンシリーズの人気を培った立役者の1人と言える存在だ。



今回の収録作品は

『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』(2009年/劇場版)

『ウルトラマンゼロ THE MOVIE 超決戦!ベリアル銀河帝国』(2010年/劇場版)

『ウルトラマンサーガ』(2012年/劇場版)

『ウルトラ銀河伝説外伝 ウルトラマンゼロVSダークロプスゼロ

STAGE Ⅰ/STAGE Ⅱ』(2010年/OV)

『ウルトラマンゼロ外伝 キラー ザ ビートスター

STAGE Ⅰ/STAGE Ⅱ』(2011年/OV)

『ウルトラゼロファイト』(2012年/OV)

の6作品。

『ウルトラマンゼロVSダークロプスゼロ』、『ウルトラゼロファイト』、”10th Anniversary Edition” 特典DISC収録の『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』はアップコンバートによる初のHD化が施されている。

また映像特典の『ウルトラマンサーガ』ディレクターズカット版は初収録となる。



「ウルトラマンゼロ Blu-ray BOX 」は、通常版と同時に取り扱い店舗限定、豪華特典が付いた ”10th Anniversary Edition” (※1年間の期間限定生産)も発売される。



