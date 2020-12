おなじみの仲間たちが大集結！『銀魂 THE FINAL』新規場面写真公開！

2021年1月8日(金)公開予定の映画『銀魂 THE FINAL』より、本編の新規場面写真が公開された。



シリーズ累計発行部数5500万部を超える『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)の超人気コミック『銀魂』(原作:空知英秋)。本作は、抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして厚い人情をも詰め込んだ、”天下無敵の痛快エンターテイメント作品”として世界中のファンに愛され続けており、完全新作アニメとして映画版の製作が決定していた。そして15年間続いてきた大人気シリーズ、アニメ『銀魂』が”今度こそ本当に”(!?)終わることが発表され、『銀魂 THE FINAL』が1月8日より全国の映画館で公開される。



公開日が迫り、連日の情報解禁で話題沸騰中の本作。”最後の戦い” ということで、すでに銀さんだけでなく高杉、桂といったメンバーが注目を集めている本作だが、忘れてはいけないのがかぶき町をはじめとしたおなじみの仲間たち。シリーズラストにふさわしく、これまで銀さんと名場面を演出してきたキャラクターたちが総出演となる!!



一度は激しい戦いの末、虚を龍脈の中に消すことに成功した銀さんたち。ところが、天導衆の残党率いる「星芒教」の陰謀によって、銀さんは再び高杉とともに江戸に戻ることに。銀さんと高杉に加え、星芒教の情報をつかんだ桂も合流し、幼い頃にともに松下村塾で学んだ3人がついに集結。だが彼らの前に立ちはだかったのは、あまりにも哀しい絆を持つ人物……銀時たちを教え導いた師匠・吉田松陽の別人格、虚(うつろ)だった――。

これまでの予告でも、銀さん、高杉、桂の最後の戦いに注目が集まる本作だが、『銀魂』の魅力はそこだけではない!! いざ、銀さんたちがピンチになったときに駆け付けるのは、新八&神楽の万事屋の仲間に加えて、この時を待って再結成された真選組に、お妙、お登勢、キャサリン、月詠…そう、おなじみの仲間たちだ!! 予告映像でも、銀さんたちのピンチには新八&神楽だけでなく、ターミナルの壁を突き破って全員が大集合している。



普段はかぶき町の万事屋で自堕落な日々を送り、たまに騒動を起こし、家賃を滞納し、追われることが多い銀さんだが、どんな状況でも仲間のためなら絶対に駆けつけ、仲間を守り抜くためにはどんな困難にも全力で立ち向かってきた! だからこそ、今回のピンチには真選組、かぶき町、吉原をはじめ仲間たちが総出動!! おなじみのメンバー以外にも柳生九兵衛、猿飛あやめ、今井信女、服部全蔵に坂本辰馬…そしてハタ皇子にお登勢とキャサリンも! もちろんマダオこと長谷川泰三も参戦とまさにクライマックスを飾るにふさわしい総出演の展開となる。

奪われた江戸の平和を取り戻す為に全員が集合し、終わる終わる詐欺じゃない「本当のラスト」の姿には、ファンならずとも感涙必至!



”掟破り” で ”限界突破”! アニメ界の常識を覆し続け、やりたい放題しながらも全力で走り続け、常識を破り続けてきた15年間。原作者・声優陣・スタッフ・全員が全力疾走で駆け抜ける、アニメ『銀魂』のラストラン『銀魂 THE FINAL』!

侍(オレたち)の魂をかけた、文字通りの ”最後のバカ騒ぎ” を堪能しよう!



▼『銀魂 THE FINAL』 最新予告映像





>>>あらたに公開された場面カットを見る



(C)空知英秋/劇場版銀魂製作委員会