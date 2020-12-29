峰倉かずや「最遊記」シリーズを原作とするミュージカル「最遊記歌劇伝－Sunrise－」のメインビジュアルが公開された。

ビジュアルには各キャストが扮する三蔵一行とヘイゼル、ガト、光明三蔵、フィルバート、そして烏哭三蔵が勢揃い。また公式サイトではチケットの「公式HP二次先行」を本日12月29日より受け付けている。

2008年に「最遊記歌劇伝－Go to the West－」が上演されて以来、スピンオフを含め8作が上演されてきた同舞台。「Darkness」「Oasis」に続く「最遊記歌劇伝－Sunrise－」は、「ヘイゼル編」の締めくくりとなる公演だ。公演は2021年2月11日から14日まで大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホ－ル、2月18日から24日まで東京・品川プリンスホテルステラボ－ルで行われる。

「最遊記歌劇伝－Sunrise－」

日程：2021年2月11日（木）～14日（日）

会場：大阪府 COOL JAPAN PARK OSAKA WWホ－ル



日程：2021年2月18日（木）～24日（水）

会場：東京都 品川プリンスホテル ステラボ－ル

スタッフ

原作：峰倉かずや「最遊記」「最遊記RELOAD」（一迅社刊）

演出・脚本：三浦香

音楽：浅井さやか

特別協力：峰倉かずや、一迅社

制作：バンダイナムコライブクリエイティブ、S-SIZE

企画・プロデュース：4cu

主催：最遊記歌劇伝旅社（Frontier Works、サンライズプロモ－ション大阪）

キャスト

玄奘三蔵：鈴木拡樹

孫悟空：椎名鯛造

沙悟浄：平井雄基

猪八戒：藤原祐規

ヘイゼル＝グロース：法月康平

ガト：成松慶彦

フィルバート＝グロース：うじすけ

光明三蔵：三上俊

烏哭三蔵：唐橋充

夏目航太朗、土方柚希（Wキャスト）

橋本有一郎、大澤信児、轟大輝、森田龍、在沢寛大、宮田龍平、坂田大夢

(c)峰倉かずや・一迅社／最遊記歌劇伝旅社 2021