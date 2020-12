押井守最新作『ぶらどらぶ』ついに配信開始日発表！

総監督・押井守、監督・西村純二による新作アニメーション『ぶらどらぶ』。

その、日本国内での配信開始日が2021年2月14日であることが発表された。



『うる星やつら』をはじめ、『機動警察パトレイバー』や『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』など数々の作品を手掛け、アニメ界のアカデミー賞ともいわれるアニー賞のウィンザー・マッケイ賞(生涯功労賞)を2016 年に受賞した世界的アニメーション監督押井守が、原作・脚 本・総監督を務め、監督には『うる星やつら』以来のタッグとなる西村純二を迎えて制作する本作。構想から10年を経て制作された、女子高生×美少女吸血鬼の青春献血スラップスティックコメディだ。

2021年2月14日のバレンタインデーより、各配信プラットフォームにて配信が開始される。



また、『ぶらどらぶ』第1話は現在、YouTubeチャンネルにて公開されているが、その続きとなる第2話以降も配信開始にさきがけ、1月9日より開催の〈『ぶらどらぶ』IA PRESENTS GG 映画祭 Powered by 押井 守&西村 純二〉にて上映される。



『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』から最新作『ぶらどらぶ』まで、 映画史に残る”押井作品”を劇場で一挙上映するこの〈GG映画祭〉。上映される作品と開催劇場は以下。



〈GG映画祭 上映作品〉

『うる星やつら2ビューティフルドリーマー』

『機動警察パトレイバー the Movie』

『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』

『人狼 JIN-ROH』

『ぶらどらぶ』2話〜4話



各作品の上映劇場や上映スケジュール、チケット等の詳細は〈GG映画祭〉公式HPにて確認を。



>>>〈GG映画祭〉のポスター(2種)を見る



(C)2020 押井守/いちごアニメーション