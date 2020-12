超特急が昨日12月27日にオンラインライブ「BULLET TRAIN ONLINE SPECIAL LIVE2020『Superstar』」を実施した。

超特急は12月25日から3日間連続で配信ライブを開催。それぞれの公演にテーマを設け、まったく趣向の異なる演出とセットリストで毎夜8号車(超特急ファンの呼称)を楽しませた。最終日にして2020年最後のライブとなったこの日の公演テーマは「クール&セクシー」。「超特急のテーマパーク」「超特急のキズナ物語」を掲げたこれまでの2日間とは一線を画す大人な表現と表情を見せる全20曲のパフォーマンスで、濃密な3日間のライブを完走した。

開演時刻の17:00を迎えると、画面上にはジャケットを羽織りライブの準備を進めるメンバーの姿が映し出された。タカシがプロデュースしたラグジュアリーなスーツでドレスアップした彼らは黒いリムジンに乗り込み、新曲「Fantasista」でライブをスタートさせる。車内で乾杯を楽しみ、曲を口ずさむ彼らが乗り付けたのはライブ会場の駐車場。車を降りて中折れ帽を被った5人はその場で鮮やかなステップを踏み、視聴者に熱い視線を送った。

「Fantasista」のセンターを務めるリーダーのリョウガは「2020年最後のライブ、最高に盛り上がっていきましょう!」と8号車に語りかけた。5人は「Hey Hey Hey」のファンキーなサウンドに乗りながら会場内を移動し、アリーナの中央に設けられたステージへ。さっそうと帽子を脱ぎ捨てると「On & On」をドロップし、曲の展開に合わせて光の形を変える美しい照明演出の中、ピッタリと息の合った力強いダンスパフォーマンスで観る者を圧倒した。

3曲を終えて自己紹介をすると、リョウガはこの日の公演テーマについて「果たして超特急らしさがあるのかどうか……」と照れ笑いを浮かべたが、続くセクションではリョウガの言葉が“前フリ”に感じられるほど、超特急の“クール&セクシー”は深化してゆく。ぐっと落とされた照明の中、ジャケットを脱いだ5人がゆったりと艶かしく舞った「Full moon」、タカシが美しいファルセットボイスで紡ぐ切ないストーリーにダンサーの4人が繊細なダンスで呼応した「Fashion」と、彼らはグループの楽曲の中でも色気が際立つ人気曲2曲を続ける確信犯的な曲の流れで8号車の心を射抜いてみせた。

そしてライブ中盤には、今秋に5週連続で配信リリースされた5曲の新曲が、それぞれの楽曲のセンターメンバーによるソロパフォーマンスという形でライブ初披露された。トップバッターを担ったユーキは目深に被った真紅のフード付きマントを脱ぎ去り、パワフルなダンスビートの「Jasper」で躍動。メリハリを効かせたシャープな一挙一動で生き生きと舞い、背後に映し出された自身のダンス映像とのシンクロパフォーマンスも見せた。過去の恋愛から逃れられない男性の未練を歌う「Never Mine」でセンターを務めるカイは苦い表情を浮かべ、演じるように楽曲の世界観を表現する。曲のクライマックスで水が張られたステージに足を踏み入れた彼は、激しいステップに跳ね上がる水しぶきをそのままに情熱的なダンスを踊り、力尽きるようにその場に倒れ込んだ。

メタル調のハードなロックナンバー「凱歌」が鳴り響くと、そこには首と手首を鎖につながれたタクヤの姿が。鋭い眼光でカメラの奥をにらみつける彼は咆哮と共に鎖を引きちぎり、吹き上がるファイヤーボールに囲まれた灼熱のステージで荒ぶる闘志をむき出しにした野性的なダンスパフォーマンスを披露した。続いて登場したのは「So Crazy」のセンターを担うリョウガ。心の中に潜む“もう1人の自分”との対峙を歌うこの曲を青と赤のバイカラーの衣装で表現した彼は、得意のコミカルな仕草を封印したシリアスなダンスで8号車の視線を釘付けにする。間奏パートでは広い会場に放たれるレーザーを自ら操っているかのような、ギミックを効かせたダイナミックなパフォーマンスでも見る者を驚かせた。

レザーのオールインワンに着替えたタカシが曇りのない歌声で“全員センター曲”の「My Answer」を歌い上げ、4人のダンサーもステージ上に再びそろうとMCタイムへ。リョウガは「クール&セクシー、ホントじゃないですか!」と4人に語りかけ、ユーキは「ソロパフォーマンス初めてだから、みんなビックリしたでしょ?」と8号車に感想を求めた。さらにユーキは、ソロコーナーはそれぞれのメンバーが演出に携わっていることを明かし「それぞれの個性が出てて、僕は感動しました!」と笑顔を見せる。メンバーはタカシが担当したこの日の衣装にも触れ、タクヤは「タカシ動物好きだから猫ちゃんのデザインとか入れてくるかと思ったけど(笑)、カッコいいよね」と感想を語っていた。

ライブ後半戦は、前日のライブでお披露目されたニューバージョンの自己紹介曲「Superstar」でスタート。活動初期からの人気曲で、“クール&セクシーな超特急”の代名詞とも言える「Kiss Me Baby」では、ユーキやタクヤが涼しい眼差しでカメラの向こうへ投げキスを送った。続くglobe「Love again」のカバーはひさびさの披露とあり、「#超Superstar」のハッシュタグで盛り上がる8号車のタイムラインには歓喜のコメントがあふれかえる。メンバーは疾走するエレクトロサウンドに乗ってキレのあるダンスを踊り、サビパートでは大きなハートを作って視聴者に笑みを向けた。

「SAY NO」でラストスパートに突入すると、超特急の勢いはさらに加速。タクヤは「お前らまだまだいけんのか!? こっからまだまだ盛り上がっていくぜ、ついてこいよ!」と煽り、5人は8号車の声を求めながら大暴れする。キラーチューン「超えてアバンチュール」ではギアがもう1段上がり、センターのリョウガはロッカーさながらの“ギター破壊”をパントマイムで披露。するとダンサーメンバーも瞬時にリョウガのアドリブに反応し、ギターを“叩き壊す”動きで一体となって熱い盛り上がりを生み出した。

最後の曲を前にメンバーは8号車へ向けた思いを順に語り、カイは「2020年は今までにない年だったけど、歩みを止めずに進んでこれたのも8号車の皆さまがいたから。僕らは8号車の愛を受け止めたくて、配信ライブや画面を通しての交流をたくさんしてきたのかなと思います。これからも8号車の愛を感じて、一緒に進んでいきたいです」と今年の活動を振り返る。タクヤは「形はどうであれライブをすることに意味があると思う」と切り出し「8号車の強みは、この会場まで声を届けてくれること。8号車との大きく固い絆を胸に、2021年を飛躍の年にしていきたいです」と語った。

ユーキはライブを共に作り上げたスタッフに感謝を捧げ「8号車と会えなくてつらいときはめちゃくちゃたくさんありましたけど、今画面を通して、こうして言葉を伝えられていることが幸せです。これからも8号車と一緒に夢を叶えていきたいと思います」と誓う。タカシは「2020年はいろいろなことがあったけど、僕は改めて歌が大好きだなと思いました。超特急、さらに走り続けて“Superstar”なグループに変身していきたいなと思います!」と思いを語り、最後にリョウガは「8号車との関係性、絆があったからこそ、無観客ライブならではのマイナス面をまったく感じずに僕たちはライブをすることができました。(結成)10周年に向かっていくための大事なライブを一緒にできたことが誇らしいです」と8号車を称えた。

「カイ、リョウガ、タクヤ、タカシ。最高のメンバーと、どんなにつらいときがあっても僕たちがヒーローになります。聴いてください」とユーキが語りかけ始まった本編のラストナンバーは「Hero」。ダンサーの4人はつないだ腕で「8」という文字を作り上げ、その中に立つタカシはまっすぐな歌声でこの曲が歌う“共に描く未来”を8号車に約束した。ステージ上空からは金色の紙吹雪が降り注ぎ、互いのほうを向き合ったメンバーは“超特急ポーズ”を作った右手を優しく前に差し出してこの曲を締めくくった。

8号車のタイムラインの熱狂は冷めやらず、ライブはアンコールへ。タカシは「アンコールありがとうございます、最後の曲です!」と呼びかけ、5人は明るい未来への希望を歌う最新曲「Asayake」を2020年のラストナンバーとして視聴者に送り届けた。曲を終えるとリョウガは「以上、僕たちは!」とひと言。これにメンバーと8号車は声とコメントで「超特急でした!」と息を合わせ、いつもと同じようにライブを終えていた。

BULLET TRAIN ONLINE SPECIAL LIVE2020「Superstar」2020年12月27日 セットリスト

01. Fantasista

02. Hey Hey Hey

03. On & On

04. Full moon

05. Fashion

06. DJ Dominator

07. Jasper

08. Never Mine

09. 凱歌

10. So Crazy

11. My Answer

12. What's up!?

13. Superstar

14. Kiss Me Baby

15. Love again

16. SAY NO

17. 超えてアバンチュール

18. Drawイッパツ!

19. Hero

<アンコール>

20. Asayake

撮影:米山三郎、深野輝美