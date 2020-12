カシオ計算機の耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」は、世界中で「SHOCK THE WORLD」というイベントを提供している。スケートボードやBMXといったエクストリーム・スポーツ、ファッション、アート、音楽といったストリートカルチャーをミックスしたイベントだ。日本でもその一環として、(SHOCK THE WORLDという冠は付かない場合もある)「G-SHOCK FAN FESTA」や「REAL TOUGHNESS TOKYO」といったイベントが開催されている。

最近は次のステージへ向かうべく小休止中だったSHOCK THE WORLDだが、新型コロナウイルス感染症の影響でリアルイベントが難しくなってしまった。そんな中、SHOCK THE WORLDを構成するピースのひとつ、G-SHOCKのYouTube公式チャンネルでオリジナルプログラム「SHOCK THE WORLD」の配信が2021年1月3日21時からスタートする。

プログラムでは、ミュージシャン、アスリート、アーティスト、デザイナーなど、カルチャーシーンで活躍するゲストを迎え、 世代や性別を超えたトークを通じた化学変化を誘発していくという。第1弾(全4回)のゲストは、マヒトゥ・ザ・ピーポー(GEZAN)×オカモトレイジ(OKAMOTO'S)×奥富直人(BOY)の3人。出会い、お互いの印象、面白かったエピソード、アパレル・ミュージシャンとして自分を表現していく彼らが感じた2020 年の変化などを語る。4回目の1月13日には、G-SHOCKやその機能、仕掛けをふんだんに盛り込み、GEZANのメンバーがライブを配信。

第2弾は、SKY-HI×いとうせいこうの対談を配信。お互いの共通項「ラップ」を切り口に、活動を振り返りつつ、現在のシーンや表現者として思うことなどを赤裸々に語り合 う。

配信は毎週日曜日・水曜日の21時、初回は2021年1月3日21時だ。詳細はG-SHOCK特設サイト、およびG-SHOCK公式YouTubeチャンネルを参照のこと。

プレゼントキャンペーン

ゲストのサイン入りBOX付きG-SHOCKをプレゼント。G-SHOCKオフィシャルTwitterをフォローし、キャンペーン投稿をリツイートして応募する(当選発表はダイレクトメッセージにて)。なお、2020年12月28日の時点では、公式のキャンペーン投稿は行われていない。