Keishi Tanaka、新作ミニアルバムより国登録有形文化財で撮影したMV公開

Keishi Tanakaが、2020年12月23日に発表した新作ミニアルバム『AVENUE』より、「One Love (AVENUE Version)」のMVをオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。



本MVは、『AVENUE』のジャケット写真や、先日公開された「Where You Know」のリリック・ビデオと同様に、兵庫県豊岡市にある国登録有形文化財「オーベルジュ豊岡1925」で撮影されたもの。監督は北山大介(THREE IS A MAGIC NUMBER)、撮影は山川哲矢が担当した。



また、オフィシャルウェブショップとライブ会場限定で『A SONG FOR YOU Vol.04 [AVENUE]』の販売もスタート。こちらは、Keishi自身の言葉をまとめたブックレットと、先日渋谷WWW X公演で行われたバンドセットによるワンマンライブ「AVENUE RELEASE PARTY」からセレクトしたライブ映像をストリーミング視聴できるアイテムとなっている。





<リリース情報>







Keishi Tanaka

ミニアルバム『AVENUE』



発売日:2020年12月23日(水)

スマートリンクURL:https://KeishiTanaka.lnk.to/AVENUE

価格:2200円(税込)

=収録曲=

1. Where You Know

2. One Love (AVENUE Version)

3. The Smoke Is You

4. Fallin Down

5. 揺れる葉 feat. oysm



オフィシャルウェブショップURL : https://keishitanaka.stores.jp/