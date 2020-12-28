諫山創原作によるTVアニメ「『進撃の巨人』The Final Season」の新ビジュアルが公開された。
現在、NHK総合にて放送中のTVアニメ「『進撃の巨人』The Final Season」。新ビジュアルは、ミカサ・アルミン・リヴァイたち調査兵団が描かれた第2弾ビジュアルに、第63話で登場したエレンが新たに加わったもの。併せてエレンのキャラクター情報が、アニメ公式サイトにて公開されている。さらに同作の第1話から第4話までの再放送が、2021年1月3日25時15分よりNHK総合にてオンエアされることも伝えられた。
TVアニメ「『進撃の巨人』The Final Season」
放送情報
NHK総合：2020年12月6日（日）より毎週日曜日24:10～
配信情報
Netflix：2020年12月7日（月）より配信
dTV、dアニメストア、GYAO!、TELASA、ひかりTV、U-NEXT、Amazon Prime Video：2020年12月7日（月）12:00より配信
スタッフ
原作：諫山創（別冊少年マガジン連載／講談社）
監督：林祐一郎
シリーズ構成：瀬古浩司
キャラクターデザイン：岸友洋
総作画監督：新沼大祐
音楽：澤野弘之 / KOHTA YAMAMOTO
制作：MAPPA
キャスト
エレン・イェーガー：梶裕貴
ミカサ・アッカーマン：石川由依
アルミン・アルレルト：井上麻里奈
コニー・スプリンガー：下野紘
サシャ・ブラウス：小林ゆう
ヒストリア・レイス：三上枝織
ジャン・キルシュタイン：谷山紀章
ライナー・ブラウン：細谷佳正
ハンジ・ゾエ：朴ろ美
リヴァイ：神谷浩史
ジーク：子安武人
ファルコ・グライス：花江夏樹
ガビ・ブラウン：佐倉綾音
ピーク：沼倉愛美
ポルコ・ガリアード：増田俊樹
ウド：村瀬歩
ゾフィア：川島悠美
コルト・グライス：松風雅也
※朴ろ美のろは王へんに路が正式表記。
(c)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会