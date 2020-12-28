諫山創原作によるTVアニメ「『進撃の巨人』The Final Season」の新ビジュアルが公開された。

現在、NHK総合にて放送中のTVアニメ「『進撃の巨人』The Final Season」。新ビジュアルは、ミカサ・アルミン・リヴァイたち調査兵団が描かれた第2弾ビジュアルに、第63話で登場したエレンが新たに加わったもの。併せてエレンのキャラクター情報が、アニメ公式サイトにて公開されている。さらに同作の第1話から第4話までの再放送が、2021年1月3日25時15分よりNHK総合にてオンエアされることも伝えられた。

TVアニメ「『進撃の巨人』The Final Season」

放送情報

NHK総合：2020年12月6日（日）より毎週日曜日24:10～

配信情報

Netflix：2020年12月7日（月）より配信

dTV、dアニメストア、GYAO!、TELASA、ひかりTV、U-NEXT、Amazon Prime Video：2020年12月7日（月）12:00より配信

スタッフ

原作：諫山創（別冊少年マガジン連載／講談社）

監督：林祐一郎

シリーズ構成：瀬古浩司

キャラクターデザイン：岸友洋

総作画監督：新沼大祐

音楽：澤野弘之 / KOHTA YAMAMOTO

制作：MAPPA

キャスト

エレン・イェーガー：梶裕貴

ミカサ・アッカーマン：石川由依

アルミン・アルレルト：井上麻里奈

コニー・スプリンガー：下野紘

サシャ・ブラウス：小林ゆう

ヒストリア・レイス：三上枝織

ジャン・キルシュタイン：谷山紀章

ライナー・ブラウン：細谷佳正

ハンジ・ゾエ：朴ろ美

リヴァイ：神谷浩史

ジーク：子安武人

ファルコ・グライス：花江夏樹

ガビ・ブラウン：佐倉綾音

ピーク：沼倉愛美

ポルコ・ガリアード：増田俊樹

ウド：村瀬歩

ゾフィア：川島悠美

コルト・グライス：松風雅也

※朴ろ美のろは王へんに路が正式表記。

(c)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会