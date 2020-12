私立恵比寿中学が2月から3月にかけて全国ツアー「私立恵比寿中学 Best at the moment series『6Voices』」を開催することが決定した。

ツアーは2月6日の宮城・仙台サンプラザホールを皮切りに、3月26、27日の大阪・グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場)メインホール2DAYSまで5会場で計6公演が予定されている。チケット一般発売は1月23日。エビ中公式ファンクラブ「秘密結社★ブラックタイガー」では本日12月27日から1月6日までチケット先行予約を受け付けている。オフィシャル先行は1月9日12:00、チケットぴあおよび各プレイガイド先行は1月14日12:00より受付開始。

エビ中は本日、東京・東京ガーデンシアターで“大学芸会”(ワンマンライブ)「私立恵比寿中学 バンドのみんなと大学芸会2020 エビ中とニューガムラッド」の最終公演を行い、たむらぱん、吉澤嘉代子、オリビア・バレールをゲストに迎えて全24曲を披露した。音楽ナタリーでは追って本日の模様をレポートする。

私立恵比寿中学 Best at the moment series「6Voices」

2021年2月6日(土)宮城県 仙台サンプラザホール

2021年2月19日(金)神奈川県 パシフィコ横浜 国立大ホール

2021年2月27日(土)福岡県 福岡サンパレス

2021年3月14日(日)愛知県 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2021年3月26日(金)大阪府 グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場)メインホール

2021年3月27日(土)大阪府 グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場)メインホール