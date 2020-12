村上虹郎「母親がうちに泊まったりするので…」ミュージシャンとの交友関係を語る

架空のレコード店「THE TRAD」を舞台に、「上質な音楽を、じっくり味わう。」をコンセプトに、稲垣吾郎(月・火曜パーソナリティ)とハマ・オカモト(OKAMOTO’S)(水・木曜パーソナリティ)と、新専属店員のフリーアナウンサー平井理央が各音楽ジャンルに秀でたマイスターたちとともに、本質的で流行に左右されない上質な音楽と趣味の話題をお届けする音楽番組「THE TRAD」。12月16日(水)の放送は、ゲストに俳優の村上虹郎さんが登場! ここでは、村上さんが出演しているドラマや、音楽遍歴についてお話を伺いました。ハマ:虹郎くんは現在、Netflixで配信されているドラマ「今際の国のアリス」で謎多き男(チシヤ役)を演じられているということで。村上:謎多いんですよねえ。ハマ:この“謎多き男”っていうのは、台本にはそうやって書いてはいないんですよね?村上:ほぼほぼ書かれているようなもんですよ。“ミステリアスな男”と書かれていました。ハマ・平井:へぇー!ハマ:本当に素人質問で申し訳ないんですけど、“ミステリアスな感じ”というのを出すわけじゃないですか。どういうふうに作っていくものなんですか?村上:そうですね……確かにミステリアスって難しいですよね。でも“謎が多い”というのは、別に(素性が)明かされていないだけなので。彼自身の本質はあるんですけど。ハマ:演技に関わっていない側からすると“すごいな”って思うんですよ。そして監督が映画「キングダム」や「デスノート Light up the NEW world」などを撮っておられる佐藤信介さん。僕もすごい好きな監督で、実写化したりするのが上手な印象がとてもあるのですが。佐藤監督とは初めてですか?村上:監督は初めてです。ハマ:そうなんですね。そういう方とは、やっぱり親交を深めることを大事にするんですか? 会話とかはけっこうするものなんですか?村上:僕はけっこうラフにしますけど、やっぱり監督は現場でも忙しそうですからね、食事中とかもアングルの話とかずっとみんなでしているので。でも、たまにふらっと映画の話はします。ハマ:Netflixの作品って、いまやもうドラマであったり映画であったり、もうあんまりボーダーラインがないじゃないですか。実際に撮られる側からすると、なにか違いがあったりするものですか?村上:正直に言ってしまうと、役者としてはあまりないですね。“Netflixに出てる”っていう思いはありますけど。そもそも僕のキャリアのなかで、いわゆる佐藤さんとか、めちゃくちゃメジャーな作品を撮ってる人の作品に出演する本数は少ないので、その時点でちょっと新感覚なんですよ。それこそ、CGがすごかったりとか、毎回グリーンバック(での撮影)だったりとか、色調整とかの空回しを撮らないといけないとか、そういうこと自体が普段あまりないので、それだけで“新しいな”って思うんですよね。だから、どちらかというと宣伝している時期のほうが、“Netflixに出てるな俺”っていう感覚はありますよね。撮影中はあまりないかもしれない。平井:「THE TRAD」はレコードショップということで、音楽のお話もここから伺っていきたいのですが、昔から音楽は身近な存在でした?村上:そうですね。“近すぎる”と言ってもあれですが、基本何かが流れているので。ハマ:じゃあもうあまり意識せずに、昔から音楽は自然と聴いていた感じですかね。村上:そうですね。逆に意識し始めたのは小6とか中1ぐらい。家では当たり前のように、バリのよくわかんない民俗音楽とかが流れていたんですけど。ハマ・平井:ハハハ(笑)。村上:でも学校ではみんな、ゆずとかスピッツとか秦基博さんとか(を聴く)じゃないですか。それで僕も、その時期にギターを弾き始めて。やっぱり弾きやすいのはJ-POPじゃないですか。だから、ゆずやGReeeeNとかから入りました。ハマ:へぇー! 虹郎くんGReeeeNからなの?村上:ゴリゴリのGReeeeN世代ですよ!ハマ・平井:ハハハ(笑)。村上:みんなでめっちゃ熱唱してましたよ(笑)。ハマ:確かにそうだよね、グリーン・デイではなくてね(笑)。村上:グリーン・デイも流行っていましたけどね、もうちょっと後からくるんですよ。ギターで弾けるグリーン・デイの曲もなくはないですけど、基本はパンクだから、あまりギター曲じゃないので、どちらかというと、オアシスとかエリック・クラプトンとかから入っていきましたね。平井:今もギターは弾いていらっしゃるのですか?村上:全然弾かないです(笑)。親父方のじいちゃんが昔バンドをやっていたらしくて、たまに会うといつも、“おまえ弾いてるか?”“指やわらかいやろ、お前!”って言われて(笑)。ハマ:弾かないとね(笑)。村上:そうそう(笑)。めちゃくちゃ怒られましたけどね。ハマ:最近はミュージシャンの友達とかも増えました? 音楽やっている方とけっこう接点あります?村上:誰ですかね……まぁ母親(歌手・UA)がそれこそ音楽の人なんで、今はカナダに移住しちゃっているんですけど、基本的に仕事は日本でするので、そのときうちに泊まったりするんですよ。その流れで、母親まわりの人とよくご飯に行ったりします。マヒト(マヒトゥ・ザ・ピーポー/ロックバンドGEZANのボーカル&ギター)とか、あとはヒミ(俳優・佐藤緋美)とかね。ヒミはめちゃくちゃ近いですよ。デビューする前から、よくギターを弾かせて歌わせてみたいな(笑)。僕の誕生日会とかにもきて、歌ってくれて。ハマ:そうなんですね!村上:そんな感じですかね、近いのは。<番組概要>番組名:THE TRAD放送エリア:TOKYO FM放送日時:毎週月~木曜15:00~16:50パーソナリティ:稲垣吾郎(月・火)、ハマ・オカモト(水・木)、吉田明世(月-木)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/trad/