12月31日（木）23:45よりTBS系で生放送される「CDTV ライブ！ライブ！年越しスペシャル 2020→2021」の全出演アーティストが発表された。
年末年始には恒例の特番を放送している「CDTV」。今回の発表ではAI、Aqours、家入レオ、Awich、瑛人、KREVA、CHEMISTRY、ゴールデンボンバー、JO1、SUPER BEAVER、BREAKERZ、MAN WITH A MISSION、三浦大知らが追加され、全61組の出演が明かされた。また全出演者の披露曲も決定したほか、特別企画の内容も発表。メドレーをはじめ、Novelbrightと緑黄色社会、GENERATIONS from EXILE TRIBEとTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE、AKB48とモーニング娘。'21によるコラボパフォーマンスも披露される。このほかサブMCをEXITが担当することもアナウンスされた。
TBS系「CDTV ライブ！ライブ！年越しスペシャル 2020→2021」
2020年12月31日（木）23:45～29:00
＜出演者および披露曲＞
AI「Not So Different Remix feat. Awich」「ハピネス」
藍井エイル「流星」
秋山黄色「サーチライト」
Aqours「Fantastic Departure!」
家入レオ「空と青」
Awich「Happy X-mas (War Is Over)」
AKB48「365日の紙飛行機」「失恋、ありがとう」「涙サプライズ！」「ヘビーローテーション」
瑛人「香水」「僕はバカ」
A.B.C-Z「頑張れ、友よ！」
神はサイコロを振らない「夜永唄」
Creepy Nuts「かつて天才だった俺たちへ」「よふかしのうた」
KREVA「Fall in Love Again feat. 三浦大知」
CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM」
ゴールデンボンバー「女々しくて」
櫻坂46「なぜ 恋をして来なかったんだろう？」「Nobody's fault」
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「SWAG & PRIDE」「FEARS」
JO1「無限大（INFINITY）」
GENERATIONS from EXILE TRIBE「雨のち晴れ」「ALRIGHT! ALRIGHT!」
ジャニーズWEST「週刊うまくいく曜日」
SUPER BEAVER「青い春」「ひとりで生きていたならば」
sumika「本音」
Da-iCE「CITRUS」
DA PUMP「Soldiers ～慈しむ者たち～」「Heart on Fire」
DISH//「猫 ～THE FIRST TAKE ver.～」
虹のコンキスタドール「恋・ホワイトアウト」
NiziU「Step and a step」
乃木坂46「I see…」「僕は僕を好きになる」
Novelbright「Sunny drop」「ツキミソウ」「拝啓、親愛なる君へ」「Walking with you」
Non Stop Rabbit「偏見じゃん」
HiHi Jets（ジャニーズJr.）「Eyes of the future」
Hakubi「アカツキ」
BuZZ「Sun and Love」
美 少年（ジャニーズJr.） 「Beautiful Love」
BiSH「プロミスザスター」「LETTERS」
THE BEAT GARDEN「マリッジソング」
日向坂46「アザトカワイイ」「ソンナコトナイヨ」
平井大「THE GIFT」「Stand by me, Stand by you.」
平手友梨奈「ダンスの理由」
ファンキー加藤「終われない歌」
藤原さくら「ゆめのなか」
BREAKERZ「LOVE STAGE」
FLOW「GO!!!」「Sign」
変態紳士クラブ「YOKAZE」
豆柴の大群「お願いキスミー」
まるりとりゅうが「気まぐれな時雨」
MAN WITH A MISSION「Telescope」「FLY AGAIN」
三浦大知「Antelope」「Blizzard」
MIYAVI「Bang!」
milet「us」「inside you」
モーニング娘。‘21 「LOVEマシーン」「恋愛レボリューション21」「One・Two・Three」「純情エビデンス」
山本彩「愛なんていらない」
吉本坂46「STRAY SHEEP」
LiSA「炎」
Little Glee Monster「足跡」
緑黄色社会「あのころ見た光」「sabotage」「Mela!」
Ryohu「The Moment」
Rin音「snow jam」「箒星飴店」
Rude-α「It's only love」
Reichi「UCHIRA」
Reol「第六感」
WANDS「世界が終るまでは…」「真っ赤なLip」
進行：江藤愛（TBSアナウンサー）
サブMC：EXIT
※「Reichi」の「c」はコピーライト記号が正式表記。