12月31日（木）23:45よりTBS系で生放送される「CDTV ライブ！ライブ！年越しスペシャル 2020→2021」の全出演アーティストが発表された。

年末年始には恒例の特番を放送している「CDTV」。今回の発表ではAI、Aqours、家入レオ、Awich、瑛人、KREVA、CHEMISTRY、ゴールデンボンバー、JO1、SUPER BEAVER、BREAKERZ、MAN WITH A MISSION、三浦大知らが追加され、全61組の出演が明かされた。また全出演者の披露曲も決定したほか、特別企画の内容も発表。メドレーをはじめ、Novelbrightと緑黄色社会、GENERATIONS from EXILE TRIBEとTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE、AKB48とモーニング娘。'21によるコラボパフォーマンスも披露される。このほかサブMCをEXITが担当することもアナウンスされた。

TBS系「CDTV ライブ！ライブ！年越しスペシャル 2020→2021」

2020年12月31日（木）23:45～29:00

＜出演者および披露曲＞

AI「Not So Different Remix feat. Awich」「ハピネス」

藍井エイル「流星」

秋山黄色「サーチライト」

Aqours「Fantastic Departure!」

家入レオ「空と青」

Awich「Happy X-mas (War Is Over)」

AKB48「365日の紙飛行機」「失恋、ありがとう」「涙サプライズ！」「ヘビーローテーション」

瑛人「香水」「僕はバカ」

A.B.C-Z「頑張れ、友よ！」

神はサイコロを振らない「夜永唄」

Creepy Nuts「かつて天才だった俺たちへ」「よふかしのうた」

KREVA「Fall in Love Again feat. 三浦大知」

CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM」

ゴールデンボンバー「女々しくて」

櫻坂46「なぜ 恋をして来なかったんだろう？」「Nobody's fault」

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「SWAG & PRIDE」「FEARS」

JO1「無限大（INFINITY）」

GENERATIONS from EXILE TRIBE「雨のち晴れ」「ALRIGHT! ALRIGHT!」

ジャニーズWEST「週刊うまくいく曜日」

SUPER BEAVER「青い春」「ひとりで生きていたならば」

sumika「本音」

Da-iCE「CITRUS」

DA PUMP「Soldiers ～慈しむ者たち～」「Heart on Fire」

DISH//「猫 ～THE FIRST TAKE ver.～」

虹のコンキスタドール「恋・ホワイトアウト」

NiziU「Step and a step」

乃木坂46「I see…」「僕は僕を好きになる」

Novelbright「Sunny drop」「ツキミソウ」「拝啓、親愛なる君へ」「Walking with you」

Non Stop Rabbit「偏見じゃん」

HiHi Jets（ジャニーズJr.）「Eyes of the future」

Hakubi「アカツキ」

BuZZ「Sun and Love」

美 少年（ジャニーズJr.） 「Beautiful Love」

BiSH「プロミスザスター」「LETTERS」

THE BEAT GARDEN「マリッジソング」

日向坂46「アザトカワイイ」「ソンナコトナイヨ」

平井大「THE GIFT」「Stand by me, Stand by you.」

平手友梨奈「ダンスの理由」

ファンキー加藤「終われない歌」

藤原さくら「ゆめのなか」

BREAKERZ「LOVE STAGE」

FLOW「GO!!!」「Sign」

変態紳士クラブ「YOKAZE」

豆柴の大群「お願いキスミー」

まるりとりゅうが「気まぐれな時雨」

MAN WITH A MISSION「Telescope」「FLY AGAIN」

三浦大知「Antelope」「Blizzard」

MIYAVI「Bang!」

milet「us」「inside you」

モーニング娘。‘21 「LOVEマシーン」「恋愛レボリューション21」「One・Two・Three」「純情エビデンス」

山本彩「愛なんていらない」

吉本坂46「STRAY SHEEP」

LiSA「炎」

Little Glee Monster「足跡」

緑黄色社会「あのころ見た光」「sabotage」「Mela!」

Ryohu「The Moment」

Rin音「snow jam」「箒星飴店」

Rude-α「It's only love」

Reichi「UCHIRA」

Reol「第六感」

WANDS「世界が終るまでは…」「真っ赤なLip」



進行：江藤愛（TBSアナウンサー）

サブMC：EXIT



※「Reichi」の「c」はコピーライト記号が正式表記。