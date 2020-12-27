南端まいなの新ミニアルバム「relief」が1月27日に配信リリースされる。
彼女にとって2019年9月発売のシングル「セツナイノチ」以来、1年4カ月ぶりの新作となる「relief」。本作にはTBS系「ひるおび！」1月度のエンディングテーマに選ばれた新曲「あなたが止まらない」や、過去曲「Cherry moon」「セツナイノチ」の新アレンジ版、REIRA starring YUNA ITO「ENDLESS STORY」、中島美嘉「ORION」、今井美樹「PIECE OF MY WISH」のアコースティックアレンジでのカバーが収録される。
また南端は2月23日に東京・STAR PINE'S CAFEにてアコースティックワンマン「A feeling of relief」を開催。チケットの販売方法は1月中旬に発表される予定だ。
南端まいな「relief」収録曲
01. あなたが止まらない
02. Cherry moon ～Bossa Nova Ver.～
03. セツナイノチ ～Acoustic Ver.～
04. ENDLESS STORY
05. ORION
06. PIECE OF MY WISH
南端まいな アコースティックライブ ～A feeling of relief～
2021年2月23日（火・祝）東京都 STAR PINE'S CAFE
START 13:00（予定）