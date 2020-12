南端まいなの新ミニアルバム「relief」が1月27日に配信リリースされる。

彼女にとって2019年9月発売のシングル「セツナイノチ」以来、1年4カ月ぶりの新作となる「relief」。本作にはTBS系「ひるおび!」1月度のエンディングテーマに選ばれた新曲「あなたが止まらない」や、過去曲「Cherry moon」「セツナイノチ」の新アレンジ版、REIRA starring YUNA ITO「ENDLESS STORY」、中島美嘉「ORION」、今井美樹「PIECE OF MY WISH」のアコースティックアレンジでのカバーが収録される。

また南端は2月23日に東京・STAR PINE'S CAFEにてアコースティックワンマン「A feeling of relief」を開催。チケットの販売方法は1月中旬に発表される予定だ。

南端まいな「relief」収録曲

01. あなたが止まらない

02. Cherry moon ~Bossa Nova Ver.~

03. セツナイノチ ~Acoustic Ver.~

04. ENDLESS STORY

05. ORION

06. PIECE OF MY WISH

南端まいな アコースティックライブ ~A feeling of relief~

2021年2月23日(火・祝)東京都 STAR PINE'S CAFE

START 13:00(予定)