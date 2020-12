村上春樹「僕はもっと真剣に自由に小説が書きたかった」店を売って“専業作家”になった頃を振り返る

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの特別番組「村上RADIO」。12月20日(日)の放送は「村上RADIO~マイ・フェイバリットソングズ&リスナーメッセージに答えます~」と題して、村上さんが愛聴する名盤をスタジオに持ち込み、村上さん本人の曲解説とともにお届けしました。また今回は、リスナーから届いた多彩な質問にユーモアたっぷりに答えました。この記事では、後半2曲とエンディング曲、“今日の言葉”についてお話された概要を紹介します。ノラ・ジョーンズの最新アルバムから「Stumble on My Way」、「途中で躓(つまず)く」です。憂鬱を追い払い、歌をうたって、楽しくしっかり生きていこうと思うんだけど、でもさ、きっと途中で躓いちゃうんだよね、という歌です。でもやっぱり元気を出さなくっちゃね。躓いたら、躓いたでしょうがない。また立ち上がればいいんです。次は、ジョニー・リヴァースの主宰するL.A.ブギ・バンドが、1973年5月にパリのオランピア劇場でおこなったコンサートのライブから、「ベアフッティン」(「Barefootin'」)。ロバート・パーカーの1966年のヒットソングです。そしてこのアルバムのタイトルは『Last Boogie In Paris』。もちろん映画「ラスト・タンゴ・イン・パリ」(Last Tango in Paris)のもじりです。かっこいいです。これは僕が昔から持っているアナログレコードでかけます。こういうのってアナログで聴かないと、ノラないですよね、なぜか。このL.A.ブギ・バンド、超一流のミュージシャンを集めています。ギターのディーン・パークス、サックスのジム・ホーン、トランペットのチャック・フィンドレー、キーボードのマイク・メルヴォイン、ドラムのジム・ゴードン。すごくいい音を出してます。このディーン・パークスのギターがかっこいいんです。今日のクロージング曲は成り行きで、というか「Last Tango in Paris」、演奏するのはJazz at the Movies Bandです。なんかすごく懐かしいメロディーですね。これ、一時流行りました。今日の言葉はジョン・レノンさんです。1960年代の半ば、ビートルズが登場して、その人気が世界を席巻していた頃、新聞記者に「この人気はどれくらい続くと思いますか」と質問されて答えました。「さあ、どれくらい続くんだろうね? 10年は続くなんて言ったら、バチが当たって、3ヵ月でショボっちゃうかもね」でもビートルズの音楽は、それから半世紀以上経った今でもしっかり聴かれています。ポールはまだ現役で歌い続けています。それを知ったらレノンさんはどう思うんでしょうね。僕は小説家になって最初のうち、店を経営しながら小説を書いていたんです。でも、執筆に集中したくなって、店を売って専業作家になりました。店もけっこう繁盛していたんで、もったいなかったんですけど、どうしてもそうしたかったんです。でも周りの人はほとんど全員が反対しました。「小説だけで食べていくなんて無理だから、商売は続けてたほうがいいよ。人気なんて儚(はかな)いものだからさ」って。でもそれから40年近く、なんとか小説家を続けています。そのとき、もし新聞記者にレノンさんと同じ質問をされたら、どう答えていたでしょうね? 先のことなんて、予測できないです。でも何はともあれ、僕はもっと真剣に自由に小説が書きたかったんです。それが一番大切なことですよね。* * *JFN年末年始特別番組として、12月31日(木)に年越し特別番組「村上RADIO年越しスペシャル~牛坂21~」をオンエア。同番組では村上さんが「明るい2021年を迎えるための選曲」をお届けします。番組にはスペシャルゲストとして、霊長類学者・前京都大学総長の山極壽一先生、京都大学iPS細胞研究所所長の山中伸弥先生も出演。豪華な対談をお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:村上RADIO~マイ・フェイバリットソングズ&リスナーメッセージに答えます~放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:12月20日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/