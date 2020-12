あfろ原作によるTVアニメ「ゆるキャン△」のポップアップショップ「ゆるキャン△ポップアップショップ あみあみ高原キャンプ場」にて、「ゆるキャン△」とサンリオキャラクターズのコラボグッズが先行販売される。

「ゆるキャン△ポップアップショップ あみあみ高原キャンプ場」はTVアニメ「ゆるキャン△ SEASON2」の放送開始を記念し、2021年1月9日から2月7日にかけて東京・秋葉原ラジオ会館10階イベントスペース、秋葉原ラジオ会館4階あみあみ秋葉原ラジオ会館店、あみあみオンラインショップにて実施されるもの。「ゆるキャン△」とサンリオキャラクターズとのコラボでは、サンリオのデザイナーが手がけたファンシーな世界観が楽しめるイラストと、山梨県の名産品をモチーフにしたイラストを使用したグッズが販売される。

またイベントの開催期間中、秋葉原ラジオ会館10階イベントスペースでは土日祝日を中心に「やまなしご当地土産」を販売。さらに同イベントとスイーツパラダイス ケーキショップヨドバシAkiba店の連動企画も開催される。そのほかTwitterキャンペーンなども行われているので、詳細は特設ページにて確認を。

「ゆるキャン△ポップアップショップ あみあみ高原キャンプ場」

期間:2021年1月9日(土)~2月7日(日)

会場:東京都 秋葉原ラジオ会館10階 イベントスペース、東京都 秋葉原ラジオ会館4階 あみあみ秋葉原ラジオ会館店、あみあみオンラインショップ

(c) あfろ・芳文社/野外活動委員会 (c) 1976, 1989, 1996, 2001, 2020 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S611761