湘南ベルマーレは26日、16選手と2021シーズンの契約を更新したと発表した。なお、今後の契約更新選手は、決まり次第発表される。
▼#1 GK富居大樹
生年月日：1989年8月27日
出身地：埼玉県
経歴：浦和レッズJrユース、武南高校、東京国際大学、ザスパクサツ群馬（2013〜2015）、モンテディオ山形（2016〜2017）、湘南（2018〜）
2020シーズン明治安田生命J1リーグ成績：6試合出場（先発6回）0得点
▼#5 MF古林将太
生年月日：1991年5月11日
出身地：神奈川県
経歴：湘南ユース、湘南（2010〜2015）、群馬（2011 ※期限付き移籍）、名古屋グランパス（2016〜2017）、ベガルタ仙台（2017 ※期限付き移籍）、仙台（2018）、湘南（2019〜）
2020シーズンJ1リーグ成績：24試合出場（先発7回）0得点
▼#6 DF岡本拓也
生年月日：1992年6月18日
出身地：埼玉県
経歴：浦和ユース、浦和（2010〜2018）、Ｖ・ファーレン長崎（2013〜14 ※期限付き移籍）、湘南（2016〜2018 ※期限付き移籍）、湘南（2019〜）
2020シーズンJ1リーグ成績：33試合出場（先発32回）4得点
▼#7 MF梅崎司
生年月日：1987年2月23日
出身地：長崎県
経歴：大分トリニータU－18、大分（2005〜2007）、グルノーブル／フランス（2007 ※期限付き移籍）、浦和（2008〜2017）、湘南（2018〜）
2020シーズンJ1リーグ成績：2試合出場（先発0回）0得点
▼#8 DF大野和成
生年月日：1989年8月4日
出身地：新潟県
経歴：アルビレックス新潟ユース、新潟（2008〜2017）、愛媛FC（2011 ※期限付き移籍）、湘南（2012〜2013 ※期限付き移籍）、湘南（2018〜）
2020シーズンJ1リーグ成績：26試合出場（先発24回）1得点
▼#10 MF山田直輝
生年月日：1990年7月4日
出身地：埼玉県
経歴：浦和ユース、浦和（2008〜2019）、湘南（2015〜2017 ※期限付き移籍）、湘南（2019 ※期限付き移籍）、湘南（2020〜）
2020シーズンJ1リーグ成績：16試合出場（先発9回）1得点
▼#11 FWタリク
生年月日：1988年2月23日
国籍：ノルウェー
経歴：フレンドリクスタ／ノルウェー（2006〜2008）、ヘーレンフェーン／オランダ（2008〜2011）、リールストロム／ノルウェー（2010 ※期限付き移籍）、フレドリクスタ（2011〜2012）、ローゼンボリ／ノルウェー（2012〜2013）、ホッフェンハイム／ドイツ（2013〜2016）、オリンピアコス／ギリシャ（2016〜2018）、カラバフ／アゼルバイジャン（2017 ※期限付き移籍）、AIKソルナ／スウェーデン（2018〜2020）、湘南（2020〜）
2020シーズンJ1リーグ成績：20試合出場（先発11回）1得点
▼#19 DF舘幸希
生年月日：1997年12月14日
出身地：三重県
経歴：四日市中央工高校、日本大学、湘南（2020〜）
2020シーズンJ1リーグ成績：17試合出場（先発15回）0得点
▼#22 DF大岩一貴
生年月日：1989年8月17日
出身地：愛知県
経歴：中京大付属中京高校、中央大学、ジェフユナイテッド千葉（2012〜2015）、仙台（2016〜2019）、湘南（2020〜）
2020シーズンJ1リーグ成績：17試合出場（先発13回）2得点
▼#23 MF茨田陽生
生年月日：1991年5月30日
出身地：千葉県
経歴：柏レイソル育成組織、柏（2009〜2016）、大宮アルディージャ（2017〜2019）、湘南（2020〜）
2020シーズンJ1リーグ成績：24試合出場（先発19回）1得点
▼#26 DF畑大雅
生年月日：2002年1月20日
出身地：東京都
経歴：市立船橋高校、湘南（2020〜）
2020シーズンJ1リーグ成績：15試合出場（先発13回）0得点
▼#29 MF三幸秀稔
生年月日：1993年5月23日
出身地：千葉県
経歴： JFAアカデミー福島、ヴァンフォーレ甲府（2012〜2013）、SC相模原（2014）、レノファ山口FC（2016〜2019）、湘南（2020〜）
2020シーズンJ1リーグ成績：4試合出場（先発1回）0得点
▼#30 MF柴田壮介
生年月日：2001年5月26日
出身地：神奈川県
経歴：湘南U－15、湘南U－18、湘南（2018〜）
2020シーズンJ1リーグ成績：15試合出場（先発5回）0得点
▼#31 GK堀田大暉
生年月日：1994年10月5日
出身地：宮城県
経歴：仙台ユース、東海大学、福島ユナイテッドFC（2017〜2019）、湘南（2020〜）、ツエーゲン金沢（2020 ※期限付き移籍）
2020シーズンJ1リーグ成績：0試合0得点
▼#38 DF石原広教
生年月日：1999年2月26日
出身地：神奈川県
経歴：湘南ユース、湘南（2016〜）、アビスパ福岡（2019 ※期限付き移籍）
2020シーズンJ1リーグ成績：29試合出場（先発27回）0得点
▼#44 DF毛利駿也
生年月日：1995年4月10日
出身地：富山県
経歴：山梨学院大附属高校、順天堂大学、ツエーゲン金沢（2018〜2019）、湘南（2019〜）
2020シーズンJ1リーグ成績：0試合出場0得点