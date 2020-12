豆柴の大群 新曲「お願いキスミー」振り付けのポイントは？

豆柴の大群がTOKYO FMのレギュラー番組「SCHOOL OF LOCK! 豆柴LOCKS!」に出演。2021年1月20日(水)リリースのメジャーファーストアルバム『まめジャー!』に収録される楽曲「お願いキスミー」と「TO THE FUTURE」について、リスナーから届いた質問に答えました。(12月22日放送分)ミユキエンジェル:裏話ね~……でもずっと遊んでたね。ナオ・オブ・ナオ:遊んでたね! ちびっ子たちが元気だった。「かけっこしよ!」って言われて。ミユキ:急にね、「鬼ごっこ!」って言って始まるんだよ。ナオ:休憩中にそれをやるから、私たちは休憩できないわけですよ。「もう、おばさん体力無理だよ!」って言って。ミユキ:みんなダウンしてたね(笑)。ナオ:そう。しかも私たちは、夜までかかってるわけだから。体力もそうだし、ずっと踊ってるから疲れもくるわけじゃないですか。ミユキ:うんうん。ナオ:でもちびっ子はずっと元気なの。最後の最後まで! 「今日はありがとうございました」のときまですごくて、羨ましいと思った。ミユキ:そう! 元気が有り余ってた(笑)。ナオ:ちなみにこの曲の振り付けを、私とハナエモンスターで作ったんですけど、サビはミユキもちょっと作ってくれたよね?ミユキ:『あなたのキスをちょうだい Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah♪』のところか。ナオ:そこの手の振りをどうしようかな……って迷ってたときに、ミユキが「これは~?」みたいな。ミユキ:適当にやってたの……(笑)。ナオ:曲に合わせて勝手に踊ってたんだけど、「あ、これいいな」と思って採用しました。ミユキ:え! やったぁ~! ありがとうございます~!!ナオ:その部分がかわいいので、ぜひみんなにも真似してほしいなって思います。ミユキ:そうですね。でも私、投げキッス(サビの部分の振り)が下手くそなんですよね。ナオ:何で? やってみてよ!ミユキ:ハナエに「全然違う!」って言われたんだけど……(投げキッスを実践)。ナオ:なんかさ、外国の情熱的なやつみたい(笑)。ミユキ:アハハハハ(笑)。ナオ:そう、なんか……ちゃんとしてください(笑)。ミユキ:はい、すいませんでした(笑)。【豆柴の大群「お願いキスミー」MUSiC ViDEO】(12月23日放送分)カエデフェニックス:この曲の作詞はミユキ(エンジェル)なんですけど、本当にいい曲だよね。アイカ・ザ・スパイ:いいね! 最初の『慣れない飛行機に乗って』のところ好きなんだよね。カエデ:これメジャーデビュー日にミユキが書いた詞で、本当に全体通して明るくて。私は『広い世界かじれ』っていうフレーズがすごい好き。アイカ:ミユキがパッと言った“かじれ”ね。カエデ:だって、“世界かじる”って出てこないよな~。アイカ:出てこない! 歌詞がミユキらしいんだよね。カエデ:うん。めちゃくちゃいい!アイカ:ね!カエデ:まだ福岡のツアーでしか披露できてないんだけど、振り付けもかわいくて。サビの部分で手を振り振りして……うまく言葉にできないんだけど(笑)、ニコニコしながらみんなが歩く振り付けがあるから。アイカ:これね、みんなやってほしいね。カエデ:ね! 福岡でやってくれてる人がいて、“ニコニコしてくれてる人いる、可愛い~!”ってなったから。アイカ:そう。早く披露したいね、みんなの前で。カエデ:「見て見て!」って感じ(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/