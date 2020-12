音楽でお悩みを解決！ サカナクション山口サンタが選曲のプレゼント

サカナクションの山口一郎が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーから届いたお悩みを紹介し、クリスマスプレゼントとしてその相談が解決できそうな1曲をオンエアしました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! サカナLOCKS!」12月25日(金)放送分)山口:今夜はクリスマスということで、みなさんのシチュエーションに合った曲を一郎サンタからプレゼントしていきたいと思います! メリークリスマス!◆このリスナーのために選んだ楽曲は→Queen「We Are The Champion」山口:試合に出るっていうことは、自分の中にドラマが生まれるってことだろう? そこから逃げ出すなんてもったいない! 主人公は他の誰でもない、お前じゃないのか? 逃げ出してしまうなんて……もったいないだろ! お前がチャンピオンだろー!! 負けるな!!!……ということでね(笑)。失敗したりうまくいかないなんて、どんなに実力がある人でもあるんですよ、そのレベルで。だから、いま自分のレベルでチャレンジするってことが大事だし、失敗なんて恐れちゃだめだね。もちろん怖いっていう気持ちもあるだろうけど、1回その壁を越えると、また次に見えてくるものがあると思う。僕もそうだもん。……怖いよ、フェスのヘッドライナーのステージに立つなんて。僕、フェスでNUMBER GIRLさんの後にライブをしたことがあるんですよ。NUMBER GIRLさんが復活ですよ。会場がすごい盛り上がりになった後に、僕らがヘッドライナーで立つっていう時に……僕は頭の中でこの曲が流れていましたよ(笑)。向井(秀徳)さんの後に歌うって怖いけど……主人公は俺だ! チャンピオーン!! ……みたいな気持ちで立ちましたよ(笑)。そういうことはよくあるよね。だけど、そこで人と自分を比べるんじゃなくて、自分に勝つってことがすごく大事なんじゃないかなとは思う。だから、「We Are The Champions」をプレゼントしたいと思う。メリークリスマス!◆このリスナーのために選んだ楽曲(アルバム)は→坂本慎太郎「ナマで踊ろう」山口:ほのぼのするな~(笑)。18歳の男の子の部屋っていったら、6畳……8畳くらい?広くても10畳くらいだよね。その部屋が汚いっていうことは、物にあふれている可能性があるよね……っていうことは、断捨離だよね。断捨離をするということは、“いる? いらない?”を考える必要があるよね。そうしたら1曲じゃ足りないよね。掃除をするということに集中しながらも、音楽の世界観に癒されるほうがいいと思うから……であれば、1曲というかこのアルバムを紹介したい!これは、元ゆらゆら帝国の坂本慎太郎さんの『ナマで踊ろう』っていう6年くらい前のアルバムです。めちゃくちゃいいんですよ。この感じで18歳の男の子が部屋を断捨離したり掃除したりしているって、すごい未来ある……素敵だね~。(楽曲を聴きながら)「これ、いるかなー? ……3ヵ月触ってないからいらないよね。捨てよう!」みたいなね。このアルバムをつるっとループして聴くのは、年末にいいと思う。新しい音楽との出会いもあると思うので、試してみてもらいたいと思います。メリークリスマス!このほかにも、「両思いなのにどっちも告白しない」「家族で迎える聖夜に流したい曲」という相談にも、それぞれ1曲ずつプレゼントしました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/