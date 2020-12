乃木坂46新シングル『僕は僕を好きになる』の詳細が明らかに、堀未央奈ソロ曲も収録

乃木坂46 26thシングル『僕は僕を好きになる』(2021年1月27日発売)の第2弾となる商品概要がオフィシャルサイトにて遂に発表された。



既にテレビ出演でのパフォーマンスで、ファンの間でも浸透している表題曲『僕は僕を好きになる』、カップリングには、CMもスタートし始めたオンラインゲーム『荒野行動』コラボソング『Wilderness world』が収録される。



さらに、日本テレビ系『ライオンスペシャル 第40回全国高等学校クイズ選手権』の応援ソング『明日がある理由』と、ライブ生配信で初披露されたアンダー楽曲『口ほどにもないKISS』、四期生楽曲『Out of the bule』、自身初のソロ曲となり、Music Videoでグループからの卒業を発表した堀未央奈ソロ曲『冷たい水の中』も収録。



なお通常盤に収録される1曲だけが未だ謎のベールに包まれている。乃木坂46が10周年目に入る 2021年第1弾シングルということもあり、大きな注目を集めている。







▽乃木坂46 26thシングル『僕は僕を好きになる』

2021年1月27日(水)発売



【初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤】

<Type-A>

M1:『僕は僕を好きになる』(26thシングル 選抜メンバー)

M2:『明日がある理由』(秋元真夏、生田絵梨花、岩本蓮加、北野日奈子、梅澤美波、遠藤さくら、大園桃子、賀喜遥香、久保史緒里、齋藤飛鳥、新内眞衣、高山一実、筒井あやめ、星野みなみ、堀未央奈、松村沙友理、山下美月、与田祐希)

日本テレビ系『ライオンスペシャル 第40回全国高等学校クイズ選手権』応援ソング

M3:『Wilderness world』(26thシングル選抜)

『荒野行動』コラボソング

M4:『僕は僕を好きになる』~off vocal ver.~

M5:『明日がある理由』~off vocal ver.~

M6:『Wilderness world』~off vocal ver.~

★特典映像(Blu-ray)

『僕は僕を好きになる』Music Video

『Wilderness world』Music Video

※その他、特典映像あり

品番:SRCL-11680~11681

価格:1,727円(税抜)



<Type-B>

M1:『僕は僕を好きになる』

M2:『明日がある理由』

M3:『口ほどにもないKISS』(26thシングル アンダーメンバー)

M4:『僕は僕を好きになる』~off vocal ver.~

M5:『明日がある理由』~off vocal ver.~

M6:『口ほどにもないKISS』~off vocal ver.~

★特典映像(Blu-ray)

『僕は僕を好きになる』Music Video

『口ほどにもないKISS』Music Video

※その他、特典映像あり

品番:SRCL-11682~11683

価格:1,727円(税抜)



<Type-C>

M1:『僕は僕を好きになる』

M2:『明日がある理由』

M3:『冷たい水の中』(堀未央奈ソロ)

M4:『僕は僕を好きになる』~off vocal ver.~

M5:『明日がある理由』~off vocal ver.~

M6:『冷たい水の中』~off vocal ver.~

★特典映像(Blu-ray)

『僕は僕を好きになる』Music Video

『冷たい水の中』Music Video

※その他、特典映像あり

品番:SRCL-11684~11685

価格:1,727円(税抜)



<Type-D>

M1:『僕は僕を好きになる』

M2:『明日がある理由』

M3:『Out of the blue』(4期生メンバー)

M4:『僕は僕を好きになる』~off vocal ver.~

M5:『明日がある理由』~off vocal ver.~

M6:『Out of the blue』~off vocal ver.~

★特典映像(Blu-ray)

『僕は僕を好きになる』Music Video

『Out of the blue』Music Video

※その他、特典映像あり

品番:SRCL-11686~11687

価格:1,727円(税抜)



☆初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤 共通封入特典

①『全国イベント参加券 or スペシャルプレゼント応募券』1枚

②『乃木坂46メンバー生写真』1枚(全メンバー44名×4パターン / 全176種のうち1枚ランダム封入)



【通常盤】(CDのみ)

M1:『僕は僕を好きになる』

M2:『明日がある理由』

M3:後日、詳細発表

M4:『僕は僕を好きになる』~off vocal ver.~

M5:『明日がある理由』~off vocal ver.~

M6:M3~off vocal ver.~

★特典映像及び封入特典なし

品番:SRCL-11688

価格:1,000円(税抜)