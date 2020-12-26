乃木坂46新シングル『僕は僕を好きになる』の詳細が明らかに、堀未央奈ソロ曲も収録

乃木坂46 26thシングル『僕は僕を好きになる』（2021年1月27日発売）の第2弾となる商品概要がオフィシャルサイトにて遂に発表された。



既にテレビ出演でのパフォーマンスで、ファンの間でも浸透している表題曲『僕は僕を好きになる』、カップリングには、CMもスタートし始めたオンラインゲーム『荒野行動』コラボソング『Wilderness world』が収録される。



さらに、日本テレビ系『ライオンスペシャル 第40回全国高等学校クイズ選手権』の応援ソング『明日がある理由』と、ライブ生配信で初披露されたアンダー楽曲『口ほどにもないKISS』、四期生楽曲『Out of the bule』、自身初のソロ曲となり、Music Videoでグループからの卒業を発表した堀未央奈ソロ曲『冷たい水の中』も収録。



なお通常盤に収録される1曲だけが未だ謎のベールに包まれている。乃木坂46が10周年目に入る 2021年第1弾シングルということもあり、大きな注目を集めている。







▽乃木坂46 26thシングル『僕は僕を好きになる』

2021年1月27日（水）発売



【初回仕様限定（CD＋Blu-ray）盤】

＜Type-A＞

M1:『僕は僕を好きになる』（26thシングル 選抜メンバー）

M2:『明日がある理由』（秋元真夏、生田絵梨花、岩本蓮加、北野日奈子、梅澤美波、遠藤さくら、大園桃子、賀喜遥香、久保史緒里、齋藤飛鳥、新内眞衣、高山一実、筒井あやめ、星野みなみ、堀未央奈、松村沙友理、山下美月、与田祐希）

日本テレビ系『ライオンスペシャル 第40回全国高等学校クイズ選手権』応援ソング

M3:『Wilderness world』（26thシングル選抜）

『荒野行動』コラボソング

M4:『僕は僕を好きになる』～off vocal ver.～

M5:『明日がある理由』～off vocal ver.～

M6:『Wilderness world』～off vocal ver.～

★特典映像（Blu-ray）

『僕は僕を好きになる』Music Video

『Wilderness world』Music Video

※その他、特典映像あり

品番：SRCL-11680～11681

価格：1,727円（税抜）



＜Type-B＞

M1:『僕は僕を好きになる』

M2:『明日がある理由』

M3:『口ほどにもないKISS』（26thシングル アンダーメンバー）

M4:『僕は僕を好きになる』～off vocal ver.～

M5:『明日がある理由』～off vocal ver.～

M6:『口ほどにもないKISS』～off vocal ver.～

★特典映像（Blu-ray）

『僕は僕を好きになる』Music Video

『口ほどにもないKISS』Music Video

※その他、特典映像あり

品番：SRCL-11682～11683

価格：1,727円（税抜）



＜Type-C＞

M1:『僕は僕を好きになる』

M2:『明日がある理由』

M3:『冷たい水の中』（堀未央奈ソロ）

M4:『僕は僕を好きになる』～off vocal ver.～

M5:『明日がある理由』～off vocal ver.～

M6:『冷たい水の中』～off vocal ver.～

★特典映像（Blu-ray）

『僕は僕を好きになる』Music Video

『冷たい水の中』Music Video

※その他、特典映像あり

品番：SRCL-11684～11685

価格：1,727円（税抜）



＜Type-D＞

M1:『僕は僕を好きになる』

M2:『明日がある理由』

M3:『Out of the blue』（4期生メンバー）

M4:『僕は僕を好きになる』～off vocal ver.～

M5:『明日がある理由』～off vocal ver.～

M6:『Out of the blue』～off vocal ver.～

★特典映像（Blu-ray）

『僕は僕を好きになる』Music Video

『Out of the blue』Music Video

※その他、特典映像あり

品番：SRCL-11686～11687

価格：1,727円（税抜）



☆初回仕様限定（CD＋Blu-ray）盤 共通封入特典

①『全国イベント参加券 or スペシャルプレゼント応募券』1枚

②『乃木坂46メンバー生写真』1枚（全メンバー44名×4パターン / 全176種のうち1枚ランダム封入）



【通常盤】（CDのみ）

M1:『僕は僕を好きになる』

M2:『明日がある理由』

M3:後日、詳細発表

M4:『僕は僕を好きになる』～off vocal ver.～

M5:『明日がある理由』～off vocal ver.～

M6:M3～off vocal ver.～

★特典映像及び封入特典なし

品番：SRCL-11688

価格：1,000円（税抜）