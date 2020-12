乃木坂46が1月27日にリリースするニューシングル「僕は僕を好きになる」の収録内容が発表された。

「僕は僕を好きになる」は、山下美月が初めてセンターを務めるシングル。カップリングにはオンラインゲーム「荒野行動」とのコラボ曲「Wilderness world」が収められる。このほかシングルの各タイプ別にコロナ禍により12月に延期となった日本テレビ系「ライオンスペシャル 第40回全国高等学校クイズ選手権」の応援ソング「明日がある理由」、アンダー楽曲「口ほどにもないKISS」、4期生楽曲「Out of the blue」、卒業を控えた堀未央奈のソロ曲「冷たい水の中」などが収録される。なお通常盤の収録曲3曲のうち1曲のみ後日アナウンスされる。

乃木坂46「僕は僕を好きになる」収録曲

TYPE-A

CD

01. 僕は僕を好きになる

02. 明日がある理由

03. Wilderness world

04. 僕は僕を好きになる ~off vocal ver.~

05. 明日がある理由 ~off vocal ver.~

06. Wilderness world ~off vocal ver.~



Blu-ray

・僕は僕を好きになる Music Video

・Wilderness world Music Video

※そのほか特典映像あり

TYPE-B

CD

01. 僕は僕を好きになる

02. 明日がある理由

03. 口ほどにもないKISS

04. 僕は僕を好きになる ~off vocal ver.~

05. 明日がある理由 ~off vocal ver.~

06. 口ほどにもないKISS ~off vocal ver.~



Blu-ray

・僕は僕を好きになる Music Video

・口ほどにもないKISS Music Video

※そのほか特典映像あり

TYPE-C

CD

01. 僕は僕を好きになる

02. 明日がある理由

03. 冷たい水の中

04. 僕は僕を好きになる ~off vocal ver.~

05. 明日がある理由 ~off vocal ver.~

06. 冷たい水の中 ~off vocal ver.~



Blu-ray

・僕は僕を好きになる Music Video

・冷たい水の中 Music Video

※そのほか特典映像あり

TYPE-D

CD

01. 僕は僕を好きになる

02. 明日がある理由

03. Out of the blue

04. 僕は僕を好きになる ~off vocal ver.~

05. 明日がある理由 ~off vocal ver.~

06. Out of the blue ~off vocal ver.~



Blu-ray

・僕は僕を好きになる Music Video

・Out of the blue Music Video

※そのほか特典映像あり

通常盤

CD

01. 僕は僕を好きになる

02. 明日がある理由

03. ※後日発表

04. 僕は僕を好きになる ~off vocal ver.~

05. 明日がある理由 ~off vocal ver.~

06. ※3曲目の~off vocal ver.~