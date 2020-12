A3!×太鼓の達人コラボ！摂津万里役沢城千春のプレイ動画が公開中

ゲームセンター版『太鼓の達人』が、アニメ『A3!』とコラボを展開中。

アニメ『A3!』の主題歌2曲がゲームに収録されているだけでなく、声優によるプレイ動画も公開されている。



TOKYOMX、BS11他にて放送のTVアニメ『A3!』SEASON AUTUMN & WINTERのOP主題歌「Circle of Seasons」を摂津万里役の声優・沢城千春がプレイする動画が12月22日(火)に公開された。



★【太鼓の達人】A3!「Circle of Seasons」演奏してみた_沢城千春さん編【BNAM公式】

現在放送中のアニメの感想を振り返りながら、沢城千春が『太鼓の達人』に挑戦!

果たしてバチさばきの腕前はいかに!?







『A3!』の声優・酒井広大と廣瀬大介が『太鼓の達人』で「Act! Addict! Actors!」をプレイした動画も公開中!!

★『太鼓の達人』と『A3!』のコラボ動画をすべて見る>>>



『太鼓の達人』はバンダイナムコアミューズメントの和太鼓リズムゲーム。いわゆる音楽ゲーム(音ゲー)、リズムゲームに属するゲームだ。

音楽に合わせ、太鼓を専用のバチで叩いてプレイする。収録楽曲は700曲以上で、ポップスやアニメ・特撮の曲、オリジナル曲やボーカロイド曲など多岐に渡る。

アーケード版の稼動開始が2001年2月、来年20周年を迎えるゲームセンターの大定番であり、家庭用ゲーム機にも何度も移植されている超人気ゲームだ。





今回のコラボでは、アーケード版『太鼓の達人』に、SEASON SPRING & SUMMERのOP主題歌「Act! Addict! Actors!」と、SEASON AUTUMN & WINTERAのOP主題歌「Circle of Seasons」が収録されている。



この2曲をプレイすると、アニメ『A3!』のキャラから演奏結果に応じたコメントがもらえる。「Act! Addict! Actors!」は春組・夏組のメンバーが、「Circle of Seasons」は秋組・冬組のメンバーがコメントしてくれる。コメントは各曲30パターンずつだ。



公式サイトの特設ページでは、『A3!』の声優陣が『太鼓の達人』の『A3!』曲にチャレンジするスペシャルムービーを毎週更新中!

第1回は春組から佐久間咲也役の酒井広大、第2回は夏組から斑鳩三角役の廣瀬大介、第3回は酒井広大と廣瀬大介のふたり、第4回は秋組から摂津万里役の沢城千春がプレイしている。

この後、冬組から月岡紬役の田丸篤志も登場予定。お互いに対するコメントや掛け合いなど、声優ファンにも楽しめる内容になっている。



『A3!』は、同名のリベル・エンタテインメントのイケメン役者育成ゲーム(スマートフォン向けアプリ)を原作とするアニメ。

天鵞絨(びろうど)町にある演劇の聖地「ビロードウェイ」の一角に建つ、つぶれかけの弱小劇団「MANKAIカンパニー」。主人公の立花いづみは、劇団員が1人しか残っていないこのオンボロ劇団の主宰兼総監督に就任。春組・夏組・秋組・冬組の4グループを擁していたかつての隆盛を取り戻すべく奮闘する。

アニメは2020年1月に放送開始、コロナ禍などによる仕切り直しを経て、2020年4月から6月までSEASON SPRING & SUMMERを放送、10月からはSEASON AUTUMN & WINTERを放送中だ。



『太鼓の達人』

・メーカー:バンダイナムコアミューズメント

・和太鼓リズムゲーム

・1プレイ:100円~(税込)(※ロケーションによって異なる場合あり)

TVアニメ『A3!』SEASON AUTUMN & WINTER



<放送情報>

SEASON AUTUMN & WINTER

・TOKYO MX 毎週月曜24:00~

・サンテレビ 毎週月曜24:00~

・KBS京都 毎週月曜24:00~

・BS11 毎週月曜24:00~

・NCC長崎文化放送 毎週水曜25:18〜

・TBSチャンネル2 毎週金曜 17:00〜

※毎週土曜8:30〜より再放送あり

にて放送中



<配信>

dアニメストア/FOD/U-NEXT にて10月12日24時より先行配信予定

ニコニコ動画、ABEMA、Hulu、バンダイチャンネル、Amazonプライムビデオ、楽天TV、ビデオマーケット、GYAO!ストア、DMM.com、J:COMオンデマンド、ビデオパス、ひかりTV、ニコニコ生放送、TSUTAYA TV

にて配信予定



