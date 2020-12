『すみっコぐらし』食べマスにしろくま・ねこのペアが新登場♪

バンダイ キャンディ事業部では、キャラクターをモチーフにした和菓子シリーズ「食べマス」より、大好評の「すみっコぐらし」から ”しろくま” と ”ねこ” をかたどった『食べマス すみっコぐらし(しろくま・ねこ)』(全1種)を、2020年12月30日(水)より全国のイオン・イオンスタイルの店舗(沖縄除く)の和菓子コーナーにて順次発売する。



「食べマス」は、「食べられるマスコット」の略を名称としたキャラクター和菓子のブランドで、餡、砂糖、もち粉などを使ってキャラクターの特徴を表現している。美味しさだけでなく、手の込んだ細工の美しさ、そして ”かわいすぎて食べるのがもったいない” と思ってしまうほど、キャラクターの持つ愛らしさを表現した新感覚の和菓子だ。



『すみっコぐらし』からはこれまでも、しろくま・ぺんぎん?ペア、ねこ・とかげペアの食べマスが登場していたが、今回はしろくま・ねこのペアが新登場♪



「食べられるマスコット」の名の通り、キャラクター達のチャームポイントをぽってりとした ”練り切り” で表現。しろくまとねこのつぶらな瞳がとてもキュートな見た目となっている。中の餡の味は和菓子ならではの繊細な味わいを残しつつも、しろくま・ねこの組み合わせで、いちご味(しろくま)やカスタード味(ねこ)を用意。パッケージには、新年にぴったりの季節感のあるしろくまとねこのイラストが使用されている。



味だけでなく見た目も楽しむことができ、思わず並べて写真に収めたくなるとってもかわいい本商品。日頃のおやつにはもちろん、特別な日やリラックスタイムにもぴったりのフォトジェニックな商品となっている。



(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.