12月25日発売の音楽カルチャー誌「Rolling Stone Japan vol.13」の特集企画「POP RULES THE WORLD」にて、田中宗一郎とザ・サイン・マガジンによる「2020年を象徴する100曲」が公開された。ここでは特集記事のリードテキストとプレイリストを紹介する。



音楽批評家の田中宗一郎とザ・サイン・マガジンによる「POP RULES THE WORLD」では、2020年という歴史的な変節の年を「トレンド」「アルバム」の切り口、そして米ローリングストーン誌の年間アルバムチャートと年間ソングチャートとともに振り返る。同企画のセレクトによる「2020年を象徴する100曲」のプレイリストも公開。



2020年代という新たなディケイドはパンデミックによって始まった。この世界的な厄災は多くの人々の命や雇用機会を奪うと同時に、我々が暮らす世界の構造的な歪みを改めて浮き彫りにし、もはや資本主義に対する無自覚な信奉という20世紀的な価値観を根本から再定義すべきフェーズに突入した、という目覚めを与えたと言ってもいいだろう。社会的な混乱と、それに呼応するようにポップカルチャー全体がキラ星のような傑作や新たな才能を次々と産み落とした2016年に代表される「栄光の2010年代」は完全に終わった。より険しく、だが新たな可能性に満ちた時代に我々はいる。今号ではそんな歴史的な変節をレポートしよう。

田中宗一郎とサイン・マガジンが選ぶ、2020年を象徴する100曲



「anything」Adrianne Lenker

「the last great american dynasty」Taylor Swift

「34+35」Ariana Grande

「Good News」Mac Miller

「@ MEH」Playboi Carti

「Algorhythm」Childish Gambino

「In Your Eyes」The Weeknd ft. Kenny G

「How You Like That」BLACKPINK

「Dynamite」BTS

「XS」Rina Sawayama

「Rain On Me」Lady Gaga with Ariana Grande

「I Love (Mimi, Moms, Kev)」Ka

「Scottie Beam」Freddie Gibbs & The Alchemist

「Bittersweet」Lianne La Havas

「Eugene」Arlo Parks

「Stop This Flame」Celeste

「Tap In」Saweetie

「WAP」Cardi B ft. Megan Thee Stallion

「Savage Remix」

Megan Thee Stallion ft. Beyoncé

「Jaguar」Victoria Monét

「Lost One」Jazmine Sullivan

「Yo Perreo Sola」Bad Bunny

「Onyeka (Baby)」Burna Boy

「Champion」Fireboy DML ft. D Smoke

「Ghost Of Soulja Slim」Jay Electronica

「My Family」Pa Salieu ft. BackRoad Gee

「JU$T」Run The Jewels ft. Pharrell Williams & Zack De la Rocha

「Ladies」Fiona Apple

「Rare」Selena Gomez

「Positions」Ariana Grande

「Say So」Doja Cat

「Break My Heart」Dua Lipa

「New Jade」Caribou

「Both of Us」Jayda G

「coney island」Taylor Swift ft. The National

and more!!







「Rolling Stone Japan vol.13」

発行:CCCミュージックラボ株式会社

発売:株式会社ネコ・パブリッシング

発売日:2020年12月25日

価格:1100円(税込)

※全国の書店、ネット書店、CDショップなどで販売



