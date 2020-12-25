12月25日発売の音楽カルチャー誌「Rolling Stone Japan vol.13」の特集企画「POP RULES THE WORLD」にて、田中宗一郎とザ・サイン・マガジンによる「2020年を象徴する100曲」が公開された。ここでは特集記事のリードテキストとプレイリストを紹介する。
音楽批評家の田中宗一郎とザ・サイン・マガジンによる「POP RULES THE WORLD」では、2020年という歴史的な変節の年を「トレンド」「アルバム」の切り口、そして米ローリングストーン誌の年間アルバムチャートと年間ソングチャートとともに振り返る。同企画のセレクトによる「2020年を象徴する100曲」のプレイリストも公開。
2020年代という新たなディケイドはパンデミックによって始まった。この世界的な厄災は多くの人々の命や雇用機会を奪うと同時に、我々が暮らす世界の構造的な歪みを改めて浮き彫りにし、もはや資本主義に対する無自覚な信奉という20世紀的な価値観を根本から再定義すべきフェーズに突入した、という目覚めを与えたと言ってもいいだろう。社会的な混乱と、それに呼応するようにポップカルチャー全体がキラ星のような傑作や新たな才能を次々と産み落とした2016年に代表される「栄光の2010年代」は完全に終わった。より険しく、だが新たな可能性に満ちた時代に我々はいる。今号ではそんな歴史的な変節をレポートしよう。
（以上リードより）
田中宗一郎とサイン・マガジンが選ぶ、2020年を象徴する100曲
「anything」Adrianne Lenker
「the last great american dynasty」Taylor Swift
「34+35」Ariana Grande
「Good News」Mac Miller
「@ MEH」Playboi Carti
「Algorhythm」Childish Gambino
「In Your Eyes」The Weeknd ft. Kenny G
「How You Like That」BLACKPINK
「Dynamite」BTS
「XS」Rina Sawayama
「Rain On Me」Lady Gaga with Ariana Grande
「I Love (Mimi, Moms, Kev)」Ka
「Scottie Beam」Freddie Gibbs & The Alchemist
「Bittersweet」Lianne La Havas
「Eugene」Arlo Parks
「Stop This Flame」Celeste
「Tap In」Saweetie
「WAP」Cardi B ft. Megan Thee Stallion
「Savage Remix」
Megan Thee Stallion ft. Beyoncé
「Jaguar」Victoria Monét
「Lost One」Jazmine Sullivan
「Yo Perreo Sola」Bad Bunny
「Onyeka (Baby)」Burna Boy
「Champion」Fireboy DML ft. D Smoke
「Ghost Of Soulja Slim」Jay Electronica
「My Family」Pa Salieu ft. BackRoad Gee
「JU$T」Run The Jewels ft. Pharrell Williams & Zack De la Rocha
「Ladies」Fiona Apple
「Rare」Selena Gomez
「Positions」Ariana Grande
「Say So」Doja Cat
「Break My Heart」Dua Lipa
「New Jade」Caribou
「Both of Us」Jayda G
「coney island」Taylor Swift ft. The National
and more!!
「Rolling Stone Japan vol.13」
発行：CCCミュージックラボ株式会社
発売：株式会社ネコ・パブリッシング
発売日：2020年12月25日
価格：1100円（税込）
※全国の書店、ネット書店、CDショップなどで販売
Rolling Stone Japan
https://rollingstonejapan.com/
12月25日発売の音楽カルチャー誌「Rolling Stone Japan vol.13」の特集企画「POP RULES THE WORLD」にて、田中宗一郎とザ・サイン・マガジンによる「2020年を象徴する100曲」が公開された。ここでは特集記事のリードテキストとプレイリストを紹介する。