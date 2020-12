「劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 前編 Wandering; Agateram」をテーマにしたコラボカフェが、2021年1月16日より大阪、東京、愛知のパルコ3店舗にて期間限定で順次開催される。

映画の場面写真やキャラクターアートが展示された店内では、キャラクターをイメージしたメニューの提供や、描き下ろしイラストを使用したグッズの販売などを実施。各会場の開催期間は前半、後半に分かれており、ベディヴィエールをイメージしたメニューとして、前半は「ベディヴィエールのホワイトオムライス」、後半は「ベディヴィエールのイートンメス」が提供される。どちらもベディヴィエールを思わせる白色が印象的なメニューとなった。なおベディヴィエールをはじめとした“カルデア勢”のほか、円卓陣営、山の民、エジプト領のキャラクターをイメージしたドリンクやフード、デザートが多数用意されている。

また、メニュー1品の注文でノベルティコースター全18種の中から1枚をランダムでプレゼント。コースターには、各キャラクターの姿を捉えた映画の場面カットがプリントされている。さらに、カフェを利用した人にはオリジナルデザインのA3サイズランチョンマットを配布。開催期間の前半、後半でランチョンマットのイラストは異なり、前半に配布されるランチョンマットには、キャラクターがカフェの店員風の装いをしたカフェのキービジュアルが採用された。

コラボカフェは2021年1月16日から3月2日まで大阪・心斎橋 THE GUEST cafe&diner、2021年1月30日から3月15日まで東京・池袋 THE GUEST cafe&diner、2021年3月上旬より愛知・名古屋 THE GUEST cafe&dinerにて開催。事前予約優先で案内される予定となっており、ローソンチケットではオリジナルステッカーがもらえるノベルティ付き事前予約整理券が用意された。大阪会場のチケットは12月27日12時に発売。愛知会場の情報は後日発表される。

劇場版「Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット-」CAFE&DINER

会期:2021年1月16日(土)~3月2日(火)

会場:大阪府 心斎橋PARCO6階 心斎橋 THE GUEST cafe&diner

会期:2021年1月30日(土)~3月15日(月)

会場:東京都 池袋PARCO本館7階 池袋 THE GUEST cafe&diner

会期:2021年3月上旬より

会場:愛知県 名古屋PARCO西館8階 名古屋 THE GUEST cafe&diner

(c)TYPE-MOON / FGO6 ANIME PROJECT