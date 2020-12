Gotchが元日にラジオ番組DJ担当、2021年注目の楽曲を紹介

ASIAN KUNG-FU GENERATIONのGt.&Vo.であるGotchこと後藤正文が、2021年1月1日に「Lives By The Sea」をFM COCOLOにて放送する。



今年12月2日に約4年半ぶりの最新アルバムを発表したGotch。本番組では、新作アルバム『Lives By The Sea』に収録されている新曲、そして、Gotchが2021年に注目して欲しいミュージシャンたちの楽曲をセレクトして紹介する。



関連記事:Gotch新曲2曲をリリース、収益は「White Teeth Donation」に寄付





<番組概要>



FM COCOLO New Year Special

『Lives By The Sea』



2021年1月1日(金・祝)FM COCOLO

時間:21:00〜22:00

DJ:Gotch (後藤正文)



番組ホームページ:https://cocolo.jp/pages/pickup_detail/1772



<リリース情報>







Gotch

最新アルバム『Lives By The Sea』



配信リリース:2020年12月2日(水)

配信リンク:https://lnk.to/Hc4Y0QrV

LP&CD発売日:2021年3月3日(水)

LP:4182円(税別)

CD:2273円(税別)



Gotch(後藤正文)オフィシャルサイト:https://gotch.info/