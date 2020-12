今年で29回目を迎える音楽の殿堂『ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2020』(テレビ朝日系)が、12月25日(金)に放送される。今回は17時から23時10分まで6時間以上の生放送で、総勢60組以上のアーティストが参加。史上最年少グラミー賞主要4部門を独占したビリー・アイリッシュや、休養後初のテレビ出演となるMISIAらが出演する。



「クリスマス」をテーマに、“お家クリスマス”を過ごす人々に向けて、『Mステ』でしか聞くことのできないスペシャルメドレーや、2020年を彩ったアーティストたちの豪華ステージなどが繰り広げられる。MCはタモリと並木万里菜アナウンサー。放送終了後には、出演アーティストらによるアフタートークが楽しめる生配信も予定。『Mステ』の公式YouTubeや公式LINE LIVEほか、動画配信プラットフォーム「TELASA(テラサ)」、テレビ&ビデオエンターテインメント「ABEMA(アベマ)」、民放公式テレビポータル「TVer」にて行われる。



注目のビリー・アイリッシュは、実兄で作曲家・音楽プロデューサーでもあるフィニアスとともに、ロサンゼルスからリモートで出演。2020年1月に開催された『第62回グラミー賞』では史上最年少の18歳で、年間最優秀レコード、年間最優秀アルバム、年間最優秀楽曲、最優秀新人賞の主要4部門に加えて合計5部門を受賞。日本でも各種音楽デジタル配信サイトで1位を獲得し、ドラマ主題歌にも抜擢されるなど、今年全世界を席巻した若き鬼才がそのベールを脱ぐ。



若者のポップアイコンとして、その発言やビジュアル、パフォーマンスにも常に注目が集まり続けている彼女が歌うのは、全米シングルチャートで1位に輝いた「bad guy(バッド・ガイ)」。日本の音楽番組では初めてのパフォーマンスとなるビリー・アイリッシュのステージに期待が高まる。



そして、MISIAは日本のジャズシーンを彩り続けるブルーノート東京から、生中継でクリスマスソング「THE GLORY DAY」を披露。復帰後初となるMISIAの力強い歌声に注目したい。



その他、以下の豪華アーティストたちが出演。60曲以上に及ぶステージングで、クリスマス当日の夜を鮮やかに彩る。



<17時頃~>

[Alexandros]

E-girls

AKB48

A.B.C-Z

櫻坂46

ジャニーズWEST

Jr.EXILE

SixTONES

SEKAI NO OWARI

Sexy Zone

DA PUMP

東京スカパラダイスオーケストラ feat.川上洋平

日向坂46

BABYMETAL



<18時頃~>

aiko

いきものがかり

コブクロ

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

GENERATIONS from EXILE TRIBE

Perfume

マカロニえんぴつ

三浦大知

milet

『関ジャム』発『ジャニーズ トンチキ名曲メドレー』



<19時頃~>

AI

小沢健二

KAT-TUN

関ジャニ∞

Kis-My-Ft2

CHEMISTRY

Superfly

高嶋ちさ子・Toshl・石丸幹二

NEWS

乃木坂46

HIKAKIN & SEIKIN

Foorin

Hey!Say!JUMP

BoA



<20時頃~>

Uru

瑛人

KinKi Kids

King & Prince

King Gnu

ゴールデンボンバー

DISH//

NiziU

ビリー・アイリッシュ

V6

LiSA

Little Glee Monster



<21時頃~>

あいみょん

久保田利伸

JUJU

東京事変

Toshl

広瀬香美

福山雅治

星野源

宮本浩次

森七菜



<22時頃~>

嵐

EXILE

Mr.Children

MISIA

LiSA