I Don’t Like Mondays.、クリスマスに5ヶ月連続配信曲から最新MV公開

I Dont Like Mondays.が、2020年12月25日20時からMVをプレミア公開する。



2020年12月31日には、環境問題をテーマにした5ヶ月連続配信の最後の曲『ミレニアルズ 〜just I thought〜』を配信するI Dont Like Mondays.。今回のアナウンスでは、連続リリース中のどの楽曲のMVが公開されるのかは明らかにされてはいないものの、各種SNSにティーザー映像が公開されている。



また、I Dont Like Mondays.は来年1月末の横浜公演を皮切りに、全3都市8公演の「Billboard Live Tour 2021」の開催が決定している。チケットは2021年1月7日より一般発売開始予定。





<公開情報>



I Dont Like Mondays. MV公開



2020年12月25日(金)20時からプレミア公開予定

https://youtu.be/0yF-qOcFqdc



<ツアー情報>



「I Dont Like Mondays. Billboard Live Tour 2021」



=公演日程=

横浜公演:2021年1月30日(土)Billboard Live YOKOHAMA

大阪公演:2021年2月14日(日)Billboard Live OSAKA

東京公演:2021年2月20日(土)・21日(日)Billboard Live TOKYO

※各日二公演



公演詳細:https://idlms.com/news/332972

公式HP:https://idlms.com/