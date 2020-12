復活したスーパーマンがアクションフィギュアになって発売！

1993年(現実時間)に死から復活したスーパーマンが、メディコム・トイのアクションフィギュアMAFEX(マフェックス)となって発売される。



1992年から1993年にかけて、アメリカンコミックスのDCでは大きな事件が起きていた。アメコミヒーローの象徴であるスーパーマンが、謎の怪人ドゥームズデイと相撃ちになって死んでしまったのだ。

この事件は世界中に衝撃を与え、当時アメコミの邦訳が一般的ではなかった日本でも中央公論社からフルカラー単行本『スーパーマンの最期』が刊行された。ちなみにこの邦訳版では『ルパン三世』の作者モンキー・パンチが監訳を務めている。



だが、スーパーマンの死でコミックスの『スーパーマン』シリーズが完結したわけではなかった。コミックスは続けてスーパーマンのいない世界を描き、その中でスーパーマンの死体が棺から消えていることが判明する。

そしてメトロポリスには、スーパーマンの後継者、あるいは自分こそが復活したスーパーマンであると語る4人のヒーローが現れた。

全身を鋼鉄のスーツで覆ったマン・オブ・スティール、目元をバイザーで覆ったラスト・サン・オブ・クリプトン(バイザード・スーパーマン)、少年時代のスーパーマンそっくりのスーパーボーイ(メトロポリスキッド)、体の大部分が機械化されたサイボーグスーパーマン(マン・オブ・トゥモロー)である。



だがそのどれもが真のスーパーマンではなかった。本物のスーパーマンはリジェネレーション・マトリクスによって蘇生していたのだ。それがこの黒いスーツのスーパーマンである。



MAFEX SUPERMAN (RETURN OF SUPERMAN)/メディコム・トイ/8800円+税/2021年10月発売予定/DC『RETURN OF SUPERMAN』より復活したスーパーマンをアクションフィギュアで再現。全高約16センチ。

表情パーツは2種。復活前より伸びた後ろ髪も再現されている。

この時のスーパーマンはスーパーパワーを失っていたため、飛行するためにロケットブーツを用いた。そのロケットブーツ&噴射パーツも付属する。



復活したスーパーマンは、実は悪人であったサイボーグスーパーマンと戦うこととなる。その最中、ラスト・サン・オブ・クリプトンの犠牲によりスーパーマンは本来の力を取り戻し、戦いに勝利する。

そして黒いスーツを脱ぎ、以前と同じ青・赤・黄の衣装に着替え、再びメトロポリスの平和を守ることとなった。



MAFEXはアメコミ関係(コミック・実写版・アニメ)が充実したラインナップのアクションフィギュアシリーズだ。引き続きMAFEXの新作情報をお届けしよう。





MAFEX THOR (Endgame Ver.)/メディコム・トイ/7800円+税/2021年10月発売予定/映画『Avengers:Endgame』(邦題『アベンジャーズ/エンドゲーム』)より、アベンジャーズの一員であるヒーロー、ソーをアクションフィギュア化。全高約16センチ。

独特な体型も忠実に再現。おなじみのハンマー・ムジョルニアと、新たな武器ストームブレイカーが付属。各種エフェクトパーツも付属する。表情パーツは3種。

マントは端にワイヤー入りの布製で、形状が固定できる。



MAFEX IRON SPIDER (Endgame Ver.)/メディコム・トイ/7800円+税/2021年1月発売予定/映画『Avengers:Endgame』(邦題『アベンジャーズ/エンドゲーム』)版のアイアンスパイダーをアクションフィギュア化。全高約14.5センチ。

ウェブ(クモ糸)エフェクトパーツ、背部アーム、ナノ・ガントレットが付属。頭部パーツは通常モード2種と赤い目のインスタント・キルモードの計3種。





MAFEX BATMAN (TDKR:The Dark Knight Triumphant)/メディコム・トイ/7800円+税/2021年1月発売予定/DC『The Dark Knight Returns』(邦題『バットマン:ダークナイト・リターンズ』)の表紙イラストをアクションフィギュア化。全高約16センチ。マントは布製で端にワイヤーが入っており形状が固定できる。

顔には戦闘のダメージである痣なども再現されている。またバットマンの正体であるブルース・ウェインの素顔パーツが付属。脱いだマスク、武器のバットラングも付属する。



