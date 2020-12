ディズニーのアラジンとジャスミンがミニサイズのフィギュアに！

ディズニー映画『アラジン』のアラジンとジャスミンが、メディコム・トイのミニサイズのフィギュアUDF(ウルトラディテールフィギュア)になって発売される。

なおクラッシックスタイルのミッキーマウスやミニーマウスなども同じシリーズにラインナップされている。



(C) Disney (C) Disney/Pixar



UDF Disney シリーズ9/メディコム・トイ/各1200円+税/2021年9月発売予定/ミニサイズのフィギュアでディズニーの人気者が勢揃い。各全高約4~8.6センチ。

Mickey Mouse (Classic)(ミッキーマウス(クラッシック))、Minnie Mouse (Classic)(ミニーマウス(クラッシック))、Aladdin(アラジン)、Princess Jasmine(ジャスミン)、Pedro(ペドロ)、Giselle(ジゼル)、 EVE(イヴ) の全7種。

アラジンとジャスミンは『アラジン』、ペドロは『ラテン・アメリカの旅』の「小さな郵便飛行機ペドロ」、ジゼルは『魔法にかけられて』、イヴは『ウォーリー』に登場する。



メディコム・トイでは、UDF以外にもソフビフィギュアのVCD(ヴァイナルコレクティブルドールズ)やアーティストの作品をモチーフにしたスタチューなどを発売している。ここではそれらの新製品情報をお届けしよう。





(C) Disney



DUMBO STATUE/メディコム・トイ/5万8000円+税/2021年6月発売予定/ティム・バートン監督作品、実写版『ダンボ』のダンボを再現したスタチュー。全高約40センチ。





(C) SxOxB



VCD SxOxB/発売元:FUÜDOBRAIN Enterprise、販売元:メディコム・トイ/1万2000円+税/2021年6月発送予定/パンクバンドSxOxB(エス・オー・ビー)の1986年のシングル『Leave Me Alone』のジャケットで描かれたキャラクターを立体化。全高約19センチ。

メディコム・トイ直営店舗及び運営オンラインストア各店、FUÜDOBRAIN(www.fuudobrain.com)にて2020年12月24日(木)00:00から2021年1月31日(日)23:59まで注文受け付け。





VCD Pachypodium Gracilius WHITE(左)、BLACK(右)/メディコム・トイ/各1万2800円+税/2020年12月発売予定/人気の塊根植物パキポディウム・グラキリスをソフビフィギュア化。特になにかのキャラクターというわけではない。以前、実物に近いカラーのタイプが発売されたが、今回はモノトーンに彩られたアーティスティックなアイテムになっている。各全高約21センチ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、Botanize直営店舗 & ONLINE STORE(botanize.jp) にて発売。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、Botanize order@anea.jp





(C) Nathalie Lété (C) 2020 Sekiguchi Co., Ltd. Direction KAORI HINATA(hinatique)



SMAK! Martin by Nathalie Lété/製造元:セキグチ、発売元:メディコム・トイ/1万6500円+税/2021年1月発売予定/アーティスティックなモンチッチを不定期に発表するスペシャルプログラム「SMAK! 」(SEKIGUCHI & MEDICOM TOY ARTISTIC MONCHHICHI PROJECT featuring KAORI HINATA!)のアイテム。

今回のマーティンはフランス在住のアーティスト、ナタリー・レテがデザインを担当している。ディティールの再現性を高めるためMサイズのボディを採用し、自在なポージングを楽しめるよう内部にプラスチック製ジョイント「ポキポキ」を搭載。全高約27センチ。





(C) MAMES/Anne Valerie Dupond



Anne Valerie Dupond × MAMES 「BUTTON」STATUE pale GRAY/メディコム・トイ/18万円+税/2021年1月発売予定/アーティストMAMES(マメズ)のキャラクターBUTTON(ボタン)を、フランスのアーティストAnne Valerie Dupond(アン・ヴァレリー・デュポン)が布系素材で立体化。その作品を再現したスタチューだ。こちらは布製ではなく硬質の素材となる。全高約42センチ。





(C) MMXXI Full Colour Black Ltd.

Sync. TM & (C) 2013-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BOMB HUGGER BRONZE STATUE #2/メディコム・トイ/60万円+税/2021年1月発売予定/アーティストBANKSY(バンクシー)のグラフィティにインスパイアされたスタチュー。全高約36センチ。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAで数量限定発売、なくなり次第終了。



(C) Keith Haring Foundation Licensed by Artestar,New York



Three Eyed Smiling Face STATUE WHITE Ver./メディコム・トイ/4万5000円+税/2021年1月発売予定/アーティストのキース・ヘリングの作品を立体化したスタチュー。表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAで数量限定発売、なくなり次第終了。



キース・ヘリングはグラフィティのアーティストで、太い輪郭線で平面的に描かれたものが有名である。

そのため、メディコム・トイのキース・ヘリングのスタチューの一部は今回の「Three Eyed Smiling Face STATUE WHITE Ver.」のように、分厚い板状で立体でありつつ平面感を強調した造形になっている。

なお「Flying Devil STATUE WHITE Ver.」のように丸みのある造形になっているものも存在しており、元デザインに合わせて立体化の方向性も使い分けられているようだ。



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。



>>>UDF、VCD他の新作画像を全部見る