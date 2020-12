山本彩、2021年発売5thシングル『ドラマチックに乾杯』キービジュアル公開

山本彩が、2021年2月24日に5thシングル『ドラマチックに乾杯』を発売する。



表題曲「ドラマチックに乾杯」は、初のブラスアレンジを加えたラテンロックに仕上がった一曲。カップリングにはNHK「みんなのうた」(2020年12月〜2021年1月)で現在放送中の「ぼくはおもちゃ」と、SHES井上⻯馬氏プロデュース、編曲・演奏をSHESが手がける楽曲「oasis」が収録される。



また、FC限定盤にはBS-TBS「Sound Inn S」(2020年11月21日放送回)にて斎藤ネコ氏・島田昌典氏・佐々木”コジロー”貴之氏らのスペシャルアレンジで披露したライブ映像と、撮り下ろしたフォトブックが付属される。





<リリース情報>







山本彩

5thシングル『ドラマチックに乾杯』



発売日:2021年2月24日(水)



通常盤(CDのみ)

価格:1200円(税抜)

=収録曲=

1. ドラマチックに乾杯

2. ぼくはおもちゃ

3. oasis

4. ドラマチックに乾杯 (Instrumental)

5. ぼくはおもちゃ (Instrumental)

6. oasis (Instrumental)



初回限定盤(CD+DVD)

価格:1800円(税抜)

=CD収録内容=

1. ドラマチックに乾杯

2. ぼくはおもちゃ

3. ドラマチックに乾杯 (Instrumental)

4. ぼくはおもちゃ (Instrumental)

=DVD収録内容=

・「ドラマチックに乾杯」MV

・「ドラマチックに乾杯」メイキングムービー(レコーディング、アーティスト写真・ジャケット写真撮影、ミュージックビデオ撮影の様子)



FC限定盤(CD+DVD+Photo Book)

受注期間:12月25日(金)10:00〜1月17日(日)23:59まで

価格:3500円(税抜)

=CD収録内容=

1. ドラマチックに乾杯

2. ぼくはおもちゃ

3. ドラマチックに乾杯 (Instrumental)

4. ぼくはおもちゃ (Instrumental)

=DVD収録内容=

Special Live for BS-TBS「Sound Inn S」(2020.11.21放送回)

・15の夜 arranged by 佐々木”コジロー”貴之

・イチリンソウ arranged by 島田昌典

・愛なんていらない arranged by 斎藤ネコ

[Photo Book]

「ドラマチックに乾杯」エクスクルーシヴ・フォトブック (54ページ)



FC限定盤予約:

