ガラルポニータ初参戦♪ 遊園地なポケモン「一番くじ」

バンダイより、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として『一番くじ Pokemon for you~Dramatic Collection~』が、書店、アニメイト、ホビーショップ、ゲームセンター、ポケモンセンターなどで、2021年1月23日(土)より順次発売される。今回は人気ポケモン「ガラルポニータ」が初登場!



本商品は、ポケモンたちの「かわいい」がいっぱいつまった「Pokemon for you」シリーズ第2弾の一番くじ。

今回の一番くじ新アートは、ピカチュウや一番くじ初登場となるガラルポニータなど、総勢10種のポケモンをラインナップした、ドラマティックなデザイン。素材やポーズにこだわったぬいぐるみや人気の実用雑貨が、ドリーミーなパステルカラーを基調としてラインナップされている。



A賞は、ピカチュウとガラルポニータのきらきらかわいいドームライト。

黄色、ピンク、緑の3色に光るライトでとても幻想的です。好きなカラーでも、ランダムでも点灯できる。



B賞のガラルポニータとC賞のピカチュウのぬいぐるみは、ふわふわで心地いい感触。

D賞からG賞には新アートをふんだんに使用したガラステーブルウェア、選べるステーショナリー、テキスタイルコレクション、ドラマティックチャームがラインナップされている。



最後のくじ券を引くと手に入るラストワン賞には、台座と王冠の色がパールホワイト&シルバーになった、スノードームのような繊細なカラーリングの「きらきらドームライト Special ver.」をご用意。

きらめくドームは飾って使って楽しめる素敵なデザイン♪ ぜひチャンスがあれば手に入れたいところ。



愛くるしいアレンジが施されたポケモングッズを、「一番くじ Pokemon for you~Dramatic Collection~」を存分にご堪能あれ。



>>>全等級のアイテム画像を見る



(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon

※「Pokemon」:「e」の正式表記は「e」の上にアクセント記号が付くフランス語表記です。