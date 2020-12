Official髭男dism・小笹大輔＆松浦匡希 2020年に聴きたいクリスマスソングを紹介

Official髭男dismの小笹大輔(Gt)と松浦匡希(Dr)が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。番組のリスナーに聴いてほしいクリスマスソングを選曲しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ヒゲダンLOCKS!」12月23日(水)放送分)小笹:今夜は『SCHOOL OF LOCK! の生徒に聴いてほしいクリスマスソング』を、僕たち2人で1曲選曲して聴いてもらいたいと思います!松浦:1曲だけ!?小笹:けっこうシビアだよね。いろんな名曲があるしね。とりあえず俺は、松任谷由実さんのが、人生で初めて強烈な印象が残ったクリスマスソングなんだよね。松浦:あ~!小笹:これ、すごい歌詞じゃない? 『恋人がサンタクロース』っていうパンチライン!松浦:あとさ、ギターが良くない?小笹:“ドゥレドゥレドゥ~♪”ってやつでしょ?(笑)。松浦:うん(笑)。弾きたくなるフレーズじゃない?小笹:確かにね。あのカウンターメロディめっちゃいいよね!松浦:そうだね!小笹:もう1曲あるんだけど、『恋人はサンタクロース』という歌詞が出てくる、キリンジのっていう俺の好きな曲があって。松浦:うん。小笹:Aメロで、いきなり『恋人はサンタクロース』って歌詞を引用しているわけよ! これって、すごいパンチワードなわけじゃん? でもキリンジの知性にかかってしまえば、めちゃくちゃインテリジェンスにまとまるわけよ。そんな突飛なフレーズが入ってても……!松浦:なるほどね。小笹:この曲は、クリスマスじゃなくてもめちゃくちゃ聴くんだけど!松浦:いいですね~!小笹:いい流れだよね。素晴らしき日本のポップスたち!松浦:俺も最近の曲とずっと流れてる曲とで迷うんだけど……なんだっけ、俺らがカバーしたの?小笹:マライア・キャリー?だね。松浦:あの曲は出だしから「ああ、クリスマスきた!」みたいな。あのウキウキする感じ! 俺らがカバーしたのもあるし、いいなと思いつつ……。でも最近のクリスマスソングもディグってみたんだよ。サム・スミスが新曲を出してて、1曲目のがめちゃめちゃ良かったのよ。小笹:チェック漏れしてたわ!松浦:歌詞もね、“あなたが、旅に行っても家に帰っても見ているよ”みたいな。灯台ってさ、照らすじゃん? で、その灯台を守ってる(「The Lighthouse Keeper」=灯台守)っていうのにジーンとしちゃって……(笑)。小笹:それはクリスマスソングなの?松浦:クリスマスソングなのよ~。小笹:ちょっと……聴きます?――ここで『The Lighthouse Keeper』をオンエア【Sam Smith - The Lighthouse Keeper (Audio)】小笹:いいですね~。松浦:これ面白いよね。後ろのコーラスにエフェクトがかかってたり、ティンパニも……ほぼストリングスとティンパニじゃん(笑)。淡白だけど声に厚みがあって、サム・スミスだけの声になるところとか、静かな曲の中での緩急が俺の中でドンズバだった!小笹:クリスマスの曲ってすごいたくさんあるわけだけど、また違った角度があるんだなって思った。そんなに英語理解できないながらも、歌詞を見ながら聴いてみたけど……面白いっていうか、本当にあったけえな(笑)。松浦:俺、思ったのが……新時代の“真っ赤なお鼻のトナカイ”みたいな。キミがいてくれるから見えるよ、みたいな。そういうクリスマスソングの温かみがめちゃめちゃ感じられて、いいなと思った。小笹:なるほどね~。いや、いい曲!松浦:2020年はいろいろあったけど、クリスマスはこの曲を聴いて穏やかな気持ちで迎えてみるのもいいんじゃないかな、って思ったから、この曲いいんじゃないかな。小笹:うん。本当に……今年はちゃんまつに何回迷子にさせられるかと思ったけど、最後ちゃんと導いてくれてありがとう!松浦:やった! 灯台になれた?(笑)。小笹:お前はヒゲダンの灯台だよ(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/