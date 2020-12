全世界展開の第一弾 次世代型ブランドストア「Audi House of Progress Tokyo」オープン

アウディ ジャパンは、2021年1月14日に、次世代型ブランドストア「Audi House of Progress Tokyo」を、5月末までの期間限定でオープンする。



Audi House of Progress Tokyoは、アウディによって全世界展開されるブランドストア「House of Progress」の第一弾である。高級ブランドや多くのセレクトショップが立ち並ぶハイファッションの中心、東京都港区南青山に位置し、アウディの持つ洗練されたデザイン性やプレミアムな品質、イノベーティブなテクノロジーといった要素と強い関係性を感じることができる。



ここHouse of Progress Tokyoではアウディブランドとアウディモデルを、まったく新しい方法で体験することができる。アウディならではの先進的な価値観を、最新のデジタルエクスペリエンスを通じて楽しむことができ、またサステイナブルで未来志向のテクノロジーを持った、他ブランドとのコラボレーションイベントも予定している。







この拠点ではコンセプトカー等の展示も予定しており、まさにアウディブランドの未来を示唆するモデルが来場者を出迎える。またe-tronやRSモデルなど最新モデルの試乗を行うこともできる。



具体的な展示や各フロアの詳細は、2021年1月13日に発表される予定となっている。





■「Audi House of Progress Tokyo」

東京都港区南青山5丁目3-2



「Audi House of Progress Tokyo」公式ウェブサイト(本日より公開)

https://www.audi.jp/progress/audi-brand-store/