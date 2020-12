40周年記念、お湯入れNGの『緑のたぬき』登場!?

発売40周年を迎える東洋水産のインスタント食品『緑のたぬき』が、メガハウスとコラボ決定! 記念商品としてルービックキューブ『緑のたぬききゅーぶ』が発売されることが発表された。本商品は、お湯入れNGです!



2020年12月25日(金)から全国の玩具取り扱い店にて、発売40周年記念コラボ商品『緑のたぬききゅーぶ』が発売されることが決定した。



本商品はパッケージが実物の緑のたぬきとそっくりなだけでなく、蓋を開けると緑のたぬきを3Dスキャンして制作した、天ぷらと麺が立体的にデザインされたルービックキューブ。

なんとルービックキューブ ”初” の3Dスキャン商品となっている。



ルービックキューブの天面には実物と同様に天ぷらが乗っていて、側面と底面は麺が立体的にデザインされており、完成させるには天ぷらを正しく揃えなければならない。

本品の仕様は9つに分かれた天ぷらを揃えるべき位置が決められているため、通常一面の色を揃えるルービックキューブより難易度が高くなっている。



また、「緑のたぬききゅーぶ」を初心者の方にも楽しんでいただけるよう攻略書も合わせて同封。

この攻略書のデザインは ”粉末スープ” のパッケージをイメージし、実物の緑のたぬきに近づくように細かい点にもこだわりを見せており、本商品への熱意が感じられる。



商品価格は2980円+税、サイズは約(W)58×(D)58×(H)62mm。



今年の年末は緑のたぬきの年越しそばを食べて、その御供に「緑のたぬききゅーぶ」にチャレンジしていただき、元気ですこやかな新年を迎えましょう!



(C) TOYO SUISAN KAISHA, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)1974 Rubiks® Used under licence Rubiks Brand Ltd. All rights reserved.