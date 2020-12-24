明日12月25日（金）にテレビ朝日系で放送される特番「ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2020」の各アーティストの出演タイムテーブルが明らかになった。
放送開始直後の17:00時台にはAKB48、櫻坂46、Jr.EXILE、東京スカパラダイスオーケストラ feat.川上洋平、BABYMETALといったアーティストが登場。番組ラストの22:00時台には嵐、EXILE、Mr.Children、MISIA、LiSAが出演する。
なお番組公式サイトでは現在、ToshIが歌う楽曲を視聴者から募集する「Toshl 3択」の投票を受付中。今回は「女性アーティストの冬うた」をテーマとしている。さらに毎年恒例のゴールデンボンバー「女々しくて」は、“瑛人の「香水」っぽい「女々しくて」”か“NiziUの「Make you happy」っぽい「女々しくて」”のどちらを歌うかを、当日の視聴者生投票で決定する。
テレビ朝日系「ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2020」
2020年12月25日（金）17:00～23:10
出演予定アーティストおよびタイムテーブル（※各時間帯内は五十音順）
17:00頃～
・[Alexandros]
・E-girls
・AKB48
・A.B.C-Z
・櫻坂46
・ジャニーズWEST
・Jr.EXILE
・SixTONES
・SEKAI NO OWARI
・Sexy Zone
・DA PUMP
・東京スカパラダイスオーケストラ feat. 川上洋平
・日向坂46
・BABYMETAL
18:00頃～
・aiko
・いきものがかり
・コブクロ
・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE
・三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
・GENERATIONS from EXILE TRIBE
・Perfume
・マカロニえんぴつ
・三浦大知
・milet
・「関ジャム」発「ジャニーズ トンチキ名曲メドレー」
19:00頃～
・AI
・小沢健二
・KAT-TUN
・関ジャニ∞
・Kis-My-Ft2
・CHEMISTRY
・Superfly
・高嶋ちさ子・Toshl・石丸幹二
・NEWS
・乃木坂46
・HIKAKIN & SEIKIN
・Foorin
・Hey! Say! JUMP
・BoA
20:00頃～
・Uru
・瑛人
・KinKi Kids
・King & Prince
・King Gnu
・ゴールデンボンバー
・DISH//
・NiziU
・ビリー・アイリッシュ
・V6
・LiSA
・Little Glee Monster
21:00頃～
・あいみょん
・久保田利伸
・JUJU
・東京事変
・Toshl
・広瀬香美
・福山雅治
・星野源
・宮本浩次
・森七菜
22:00頃～
・嵐
・EXILE
・Mr.Children
・MISIA
・LiSA