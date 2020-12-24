明日12月25日（金）にテレビ朝日系で放送される特番「ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2020」の各アーティストの出演タイムテーブルが明らかになった。

放送開始直後の17:00時台にはAKB48、櫻坂46、Jr.EXILE、東京スカパラダイスオーケストラ feat.川上洋平、BABYMETALといったアーティストが登場。番組ラストの22:00時台には嵐、EXILE、Mr.Children、MISIA、LiSAが出演する。

なお番組公式サイトでは現在、ToshIが歌う楽曲を視聴者から募集する「Toshl 3択」の投票を受付中。今回は「女性アーティストの冬うた」をテーマとしている。さらに毎年恒例のゴールデンボンバー「女々しくて」は、“瑛人の「香水」っぽい「女々しくて」”か“NiziUの「Make you happy」っぽい「女々しくて」”のどちらを歌うかを、当日の視聴者生投票で決定する。

テレビ朝日系「ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2020」

2020年12月25日（金）17:00～23:10

出演予定アーティストおよびタイムテーブル（※各時間帯内は五十音順）

17:00頃～

・[Alexandros]

・E-girls

・AKB48

・A.B.C-Z

・櫻坂46

・ジャニーズWEST

・Jr.EXILE

・SixTONES

・SEKAI NO OWARI

・Sexy Zone

・DA PUMP

・東京スカパラダイスオーケストラ feat. 川上洋平

・日向坂46

・BABYMETAL

18:00頃～

・aiko

・いきものがかり

・コブクロ

・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

・三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

・GENERATIONS from EXILE TRIBE

・Perfume

・マカロニえんぴつ

・三浦大知

・milet

・「関ジャム」発「ジャニーズ トンチキ名曲メドレー」

19:00頃～

・AI

・小沢健二

・KAT-TUN

・関ジャニ∞

・Kis-My-Ft2

・CHEMISTRY

・Superfly

・高嶋ちさ子・Toshl・石丸幹二

・NEWS

・乃木坂46

・HIKAKIN & SEIKIN

・Foorin

・Hey! Say! JUMP

・BoA

20:00頃～

・Uru

・瑛人

・KinKi Kids

・King & Prince

・King Gnu

・ゴールデンボンバー

・DISH//

・NiziU

・ビリー・アイリッシュ

・V6

・LiSA

・Little Glee Monster

21:00頃～

・あいみょん

・久保田利伸

・JUJU

・東京事変

・Toshl

・広瀬香美

・福山雅治

・星野源

・宮本浩次

・森七菜

22:00頃～

・嵐

・EXILE

・Mr.Children

・MISIA

・LiSA