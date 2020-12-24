12月31日（木）17:00よりABEMA SPECIAL2チャンネルで生配信されるももいろクローバーZの年越しライブイベント「第4回 ももいろ歌合戦～ニッポンの底力～史上最多アーティストと年越し8時間生放送」の出演者第2弾が発表された。

「ももいろ歌合戦」はももクロによる大晦日恒例の年越しイベント。毎年豪華ゲストを含む出演者が2チームに分かれて歌合戦を繰り広げている。“ニッポンの底力”をテーマにした今年の公演は東京・グランドプリンスホテル新高輪 飛天を舞台に初の無観客生配信イベントとして行われ、昨年に引き続き百田夏菜子と佐々木彩夏が白組、玉井詩織と高城れにが紅組の代表として対決する。

今回出演がアナウンスされたのは朝日奈央、EXIT、福岡ソフトバンクホークスの石川柊太投手、岡田将生、河村隆一、シルクロード（Fischer's）、SUPER★DRAGON、ニューヨーク・ヤンキースの田中将大投手、超ときめき▽宣伝部、中山秀征、東京女子流、広瀬香美、ファーストサマーウイカ、ほたるゲンジ、GO（オテンキ）、ジョーク東郷、オラキオら。アーティストだけでなく、タレントやお笑い芸人、スポーツ選手などさまざまな分野の著名人が参加する。また“芸能人大物YouTuber”や “大物歌舞伎俳優”が出演すること、舘ひろしが「第4回 ももいろ歌合戦」の“応援団長”に就任することも決定した。

出演者第2弾の発表と併せ、歌唱楽曲と組み分けも明らかに。今年初出演となる広瀬は白組として百田とともに代表曲「ロマンスの神様」をデュエットし、同じく初出場の高木ブーは高城と“たかぎ”同士のコラボレーションを繰り広げる。そのほか、Creepy Nutsの「かつて天才だった俺たちへ」や倖田來未の「Killer monsteR」などの今年リリースされた最新曲や、HYの「AM11:00」や松崎しげるの「愛のメモリー」をはじめとする往年の名曲が披露される予定。

ABEMA SPECIAL2チャンネル「ももクロとクリスマス女子会？ももいろ歌合戦 第2弾出演者発表SP？」

配信日時：2020年12月23日（水）22:00～23:20

配信URL：https://abema.tv/channels/special-plus/slots/BVcjwCitMcHCEK

ABEMA SPECIAL2チャンネル「第4回 ももいろ歌合戦～ニッポンの底力～史上最多アーティストと年越し7時間生放送」

配信日時：2020年12月31日（木）17:00～25:00

配信URL：https://abema.tv/channels/special-plus/slots/B9hMh2X8K9ePRq

BS日テレ「第4回 ももいろ歌合戦～ニッポンの底力～」

2020年12月31日（木）19:00～24:45

ニッポン放送「第4回 ももいろ歌合戦～ニッポンの底力～」

2020年12月31日（木）22:00～

「第4回 ももいろ歌合戦～ニッポンの底力～」出演者（五十音順・カッコ内は出場回数） / 披露楽曲

紅組

アップアップガールズ（仮）（3） ＆アップアップガールズ（2）（初） / 「FOREVER YOUNG」

OWV（初） / 「Ready Set Go」

角田晃広（東京03）（4） / 「HOLD YOUR LAST CHANCE」

河村隆一（初） / 「名なし花」

Kizuna AI（2） / 「Touch Me」

木梨憲武（初） / ※未定

Creepy Nuts（3） / 「かつて天才だった俺たちへ」

サイプレス上野とロベルト吉野（4） / 「PRINCE OF YOKOHAMA 2016」

さだまさし（4） / 「奇跡2021」

STARRY PLANET☆ （初） / 「Bloomy＊スマイル」

高木ブー（初） / 「ON A LITTLE BAMBOO BRIDGE」

東京女子流（3） / 「キミニヲクル」

中澤卓也（2） / 「約束」

西川貴教（2） / 「As a route of ray」

Happy Around! from D4DJ（初） / 「ぐるぐるDJ TURN!!」

妃海風（2） / 「パート・オブ・ユア・ワールド」

ファンキー加藤（2） / 「On Your Mark」

松崎しげる（3） / 「愛のメモリー」

松本明子（4） / 「星猫」＆「リンドバーグ」

夕闇に誘いし漆黒の天使達（初） / 「猫サンキュー」

夢スター春・秋 選抜メンバー（あべ静江、石井明美、桑江知子、ZERO、平浩二、高道、保科有里、三善英史）（初） / 「ごめんなさい、ありがとう」

白組

浅草出身の大物師匠（3） / 「浅草キッド」

EXIT（初） / 「I got it get it」

泉谷しげる（2） / 「春夏秋冬」

HY（初） / 「AM11:00」

オーイシマサヨシ（初） / 「世界が君を必要とする時が来たんだ」

尾上松也（初） / 「俺のおかげさ」

香芝誠・生駒吉乃（初） / 「この世界をうまく泳ぐなら」

氣志團（4） / ※未定

倖田來未（2） / 「Killer monsteR」

塩乃華織（4） / 「七尾線」

私立恵比寿中学（2） / 「仮契約のシンデレラ」

SUPER★DRAGON （2） / 「行くぜっ！怪盗少女」

スカイピース（初） / 「オタパリパーティー」

ZERO（初） / 「NAROCO」

TTJ（初） / 「シャウト！」

戸田恵子（初） / 「強がり」

NOKKO（2） / 「人魚」

HYDE（初） / ※未定

広瀬香美（初） / 「ロマンスの神様」

mirage2（初） / 「キセキ」

森口博子（4） / 「君を見つめて-The time I’m seeing you- / with 本田雅人」＆「水の星へ愛をこめて」

Reol（初） / 「第六感」

特別企画出演

朝日奈央（初）

石川柊太（2）

石田重廣&保科有里（夢グループ）（初）

えなこ（初）

大物歌舞伎俳優（初）

岡田将生（2）

オラキオ（初）

Kanakoo（3）

川崎鷹也（初）

芸能人大物YouTuber（初）

GO（オテンキ）（初）

シルクロード（Fischer's）（3）※コメント出演

笑福亭鶴瓶（4）

ジョーク東郷（初）

水前寺清子（4）

たこやきレインボー（3）

田中将大（4）

超ときめき▽宣伝部（初）

中山秀征（初）

703号室（初）

野々村真（2）

花柳糸之社中（4）

ハラミちゃん（初）

ヒプノシスマイク（山田二郎、入間銃兎、夢野幻太郎、伊弉冉一二三、躑躅森盧笙、四十物十四）（3）

ひらめ（初）

ファーストサマーウイカ（初）

ほたるゲンジ（2）



総合司会：東京03（4）

応援団長：舘ひろし（初）

※mirage2の「2」は二乗、超ときめき▽宣伝部の「▽」はハートマークが正式表記。