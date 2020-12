「これって脈アリ？」15歳女子の相談にヴァンゆんが判定

2人組ユーチューバーのヴァンゆんが、12月23日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。――リスナー(15歳・女性)のお悩み好きな人が「あんまり他の男子と話さないでよ」って言ってきます。コレ、喜んでいいやつ?――このリスナーのために選んだ楽曲は、「ラ・ラ・ランデヴー!」です。ヴァンビ:俺目線で考えると、俺の好きな女の子が俺に“他の女子と話さないで”って言ってきたってことでしょ?ゆん:うんうん。ヴァンビ:それって、完全に俺に惚れてるでしょ?ゆん:私もそう思う。これは脈アリだよね。ヴァンビ:脈アリです! ガンガン攻めていっていいんじゃないでしょうか?!ゆん:どうでもいい相手だったら、こんなこと言わないから。ヴァンビ:言わないね。もうすぐクリスマスですけど、そのときも渡されるわけですよ、しょーもないプレゼントを。ゆん:“しょーもない”?!ヴァンビ:“たまたま買い物に行ったついでに買っただけだから”って言われても、それは本命のプレゼントです! おめでとうございます!!ゆん:ツンデレです! お幸せに!! 羨ましいな~!【MV】ラ・ラ・ランデヴー! / ヴァンゆん (Official Music Video)今回、リスナーに贈った楽曲「ラ・ラ・ランデヴー!」は、11月にリリースされたデビューシングルです。詳細は所属事務所の公式サイトからご確認くさだい。番組では当コーナーを担当する松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda11/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/