瑛人『香水』のヒットは「ドッキリなんじゃないか」

シンガーソングライターの瑛人さんが、12月23日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。2019年に発表された楽曲「香水」の記録的なヒットついて、パーソナリティのさかた校長、こもり教頭の質問に答えました。さかた校長:「香水」のミュージックビデオは、YouTubeの総再生回数が1億3,000万回以上だそうです。僕の直属の先輩にチョコレートプラネットさんがいるんですけど、「香水」はお笑い界でも真似させてもらったりしていますが……。こもり教頭:僕の身近な人も、コスプレして歌っていましたね。瑛人:ありがとうございます!こもり教頭:チャートでも、ランキングの中にずっと入っている状態が何ヵ月も続いていくわけですよね。世の中に広まっていくのを目の当たりにするのは、どんな感じですか?瑛人:最初は何が起こっているのか信じられなくて、ドッキリなんじゃないかと思うくらい意味がわからない毎日でした。でもだんだん実感していくなかで、チョコプラさんとかお笑いの方々が「香水」を笑いに変えて届けてくれて……何でもない僕がただ作ってただあげた曲が、みんなに聴いてもらう、プラス、僕にはできない人を笑かすということにも変換してもらい、超うれしいです。【香水 / 瑛人 (Official Music Video)】こもり教頭:普段、香水はつけるんですか?瑛人:高校生のころにちょっとつけていたくらいで、もうやめました。さかた校長:何か、理由はあるんですか?瑛人:母ちゃんに「香水をつけていると蜂に刺されるよ」って言われて……(笑)。こもり教頭:マジっすか?!瑛人:甘い匂いで来るらしいです(笑)。それで1回刺されたので(笑)……素直にやめました。さかた校長:別に香水のせいじゃないと思いますけど(笑)。いた場所によるんじゃないですか?(笑)。瑛人:まぁでも、蜂は怖いですから(笑)。こもり教頭:たしかに、2回は刺されたくないですよね。瑛人:はい。リスクを避けるためにやめています。さかた校長:(笑)。さかた校長:そして、「第75回NHK紅白歌合戦」にも出場決定。おめでとうございます!瑛人:ありがとうございます!さかた校長:でも風の噂で、自分が「紅組か白組かどっちかな?」と言っていたという話を聞きましたが……?瑛人:その風の噂は本当です(笑)。あの、意識したことなくて……出場が決まって会見に向かっていても、ずっと紅組か白組か教えてもらえなくて「どっちなんだろう?」と思って。さかた校長:(笑)。瑛人:「どっちなんですか?」って聞いたら、「白に決まっているだろう!」って言われて(笑)。そのあとに出場する人たちを見て「あれ? これ男と女に分かれていません?!」って聞いたら、「バカヤロー!」って言われました(笑)。それでやっと理解したんですけど。校長・教頭:(笑)。さかた校長:親近感がわく話ですよね(笑)。瑛人:本当ですか? イェーイ!一同:(笑)。