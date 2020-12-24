大阪・愛知・東京で開催される「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」のライブイベント「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 6th LIVE ＜＜2nd D.R.B＞＞」のライブビューイングが決定した。
「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 6th LIVE ＜＜2nd D.R.B＞＞」は、会場ごとに異なる2チームが登場し、ラップバトルを繰り広げるイベント。オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”とイケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”による1stバトルは、大阪・丸善インテックアリーナ大阪にて2021年1月30日・31日、ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”とシンジュク・ディビジョン“麻天狼”が出演する2ndバトルは、2月13日・14日に愛知・Aichi Sky Expo展示ホールA、シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”とヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”が登場する3rdバトルは、2月20日・21日に東京・両国国技館にて開催される。ライブビューイングは全国各地の映画館で実施。今回の発表と併せて、ライブビューイング用のキービジュアルが公開された。
ライブビューイングのチケットプレリクエストは、大阪公演が1月8日12時、愛知公演と東京公演が1月18日12時よりローソンチケットにてスタート。また各公演一般販売も予定されている。詳細は公式サイトにて確認を。
「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 6th LIVE＠オオサカ＜＜2nd D.R.B＞＞」
日時：2021年1月30日（土）18:00～、31日（日）16:00～
会場：大阪府 丸善インテックアリーナ大阪
出演者：岩崎諒太、河西健吾、黒田崇矢、木村昴、石谷春貴、天崎滉平（予定）
「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 6th LIVE＠アイチ＜＜2nd D.R.B＞＞」
日時：2021年2月13日（土）18:00～、14日（日）16:00～
会場：愛知県 Aichi Sky Expo 展示ホールA
出演者：葉山翔太、榊原優希、竹内栄治、速水奨、木島隆一、伊東健人（予定）
「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 6th LIVE＠トウキョウ＜＜2nd D.R.B＞＞」
日時：2021年2月20日（土）18:00～、21日（日）16:00～
会場：東京都 両国国技館
出演者：白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、浅沼晋太郎、駒田航、神尾晋一郎（予定）
※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。
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