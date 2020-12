大阪・愛知・東京で開催される「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」のライブイベント「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 6th LIVE <<2nd D.R.B>>」のライブビューイングが決定した。

「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 6th LIVE <<2nd D.R.B>>」は、会場ごとに異なる2チームが登場し、ラップバトルを繰り広げるイベント。オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”とイケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”による1stバトルは、大阪・丸善インテックアリーナ大阪にて2021年1月30日・31日、ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”とシンジュク・ディビジョン“麻天狼”が出演する2ndバトルは、2月13日・14日に愛知・Aichi Sky Expo展示ホールA、シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”とヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”が登場する3rdバトルは、2月20日・21日に東京・両国国技館にて開催される。ライブビューイングは全国各地の映画館で実施。今回の発表と併せて、ライブビューイング用のキービジュアルが公開された。

ライブビューイングのチケットプレリクエストは、大阪公演が1月8日12時、愛知公演と東京公演が1月18日12時よりローソンチケットにてスタート。また各公演一般販売も予定されている。詳細は公式サイトにて確認を。

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 6th LIVE@オオサカ<<2nd D.R.B>>」

日時:2021年1月30日(土)18:00~、31日(日)16:00~

会場:大阪府 丸善インテックアリーナ大阪

出演者:岩崎諒太、河西健吾、黒田崇矢、木村昴、石谷春貴、天崎滉平(予定)

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 6th LIVE@アイチ<<2nd D.R.B>>」

日時:2021年2月13日(土)18:00~、14日(日)16:00~

会場:愛知県 Aichi Sky Expo 展示ホールA

出演者:葉山翔太、榊原優希、竹内栄治、速水奨、木島隆一、伊東健人(予定)

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 6th LIVE@トウキョウ<<2nd D.R.B>>」

日時:2021年2月20日(土)18:00~、21日(日)16:00~

会場:東京都 両国国技館

出演者:白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、浅沼晋太郎、駒田航、神尾晋一郎(予定)

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。

