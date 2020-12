CCP＆メディコム・トイからエヴァンゲリオンのソフビフィギュア発売！

『キン肉マン』のマッシブなフィギュアで人気のメーカー、CCPの『エヴァンゲリオン』の新作ソフビがメディコム・トイから発売される。



なおこれが初めてのタッグではなく、エヴァンゲリオンワンフェスでは今回の使徒2種の別カラー版が発売されている。またメディコム・トイのミニサイズフィギュア「UDF エヴァンゲリオン」シリーズでは、今回のソフビと同じ設計データが使用されている。



(C) カラー



エヴァンゲリオン初号機 新塗装版(左)、第10の使徒(グロスコート版)(中)、第4の使徒(グロスコート版)(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左)、1万6000円+税(中)、1万3000円+税(左)/2021年6月発売予定/初号機は発光ギミック付き台座が付属。各全高25~33センチ。



メディコム・トイではエヴァンゲリオン以外にもソフビを発売・プロデュースしている。ここではその新製品情報をお届けしよう。



(C) 石森プロ・東映 (C) 東映



火忍キャプター7(忍者キャプターより)(左)、花忍キャプター3(忍者キャプターより)(中)、仮面ライダー新2号(キングサイズ)(右)/メディコム・トイ/各8800円+税(左、中)、1万5000円+税(右)/2021年5月発送予定/東映特撮作品のヒーローや怪人などをレトロソフビ化する東映レトロソフビコレクションの新作。「仮面ライダー新2号(キングサイズ)」はマスクを外して素顔状態にできる。各全高約24~35センチ。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年12月24日(木)00:00~2021年1月31日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



(C) 石森プロ・東映



仮面ライダー新2号(2期カラー) ミドルサイズ(左)、ギリザメス ミドルサイズ(中)、イカデビル ミドルサイズ(右)/メディコム・トイ/5500円+税(左)、各4500円+税(中、左)/2021年5月発送予定/こちらはミドルサイズの東映レトロソフビコレクションM(ミドル)の新作。『仮面ライダー』のヒーローと怪人がレトロソフビ化されている。各全高約15センチ。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年12月24日(木)00:00~2021年1月31日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



TM & (C) TOHO CO., LTD. (C)KADOKAWA 1965



初代ゴジラ(ギニョール版)3期(左)、初代ガメラ(右)/メディコム・トイ/各1万2000円+税/2021年3月発送予定/ソフビ作家・安楽安作がゴジラとガメラを同時に発表。「初代ゴジラ(ギニョール版)3期」の方はゴジラ系ソフビをリリースするゴジラヴァイナルウォーズEXのアイテムだ。各全高約26センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログにて2020年12月24日(木)00:00~2021年1月10日(日)23:59まで申し込みを受け付け,抽選販売。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



TM & (C) 2020 WWE. All Rights Reserved.



SFS MR.T/発売元:イングラム、販売元:メディコム・トイ/8800円+税/2021年5月発送予定/伝説的なプロレスラーなどをレトロソフビ化するソフビ・ファイティングシリーズの新作。俳優としてドラマ『特攻野郎Aチーム』のコング役などを演じ、WWE(当時はWWF)のプロレスラーとしても活躍したミスター・Tがラインナップ入りだ。全高約25センチ。

メディコム・トイ直営店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年12月24日(木)00:00~2021年1月31日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



メディコム・トイではこれまで主に、レトロデフォルメと呼ばれるタイプのソフビ人形、アーティストのオリジナルソフビ人形、ソフビ人形というよりはソフビフィギュアのVCD(ヴァイナルコレクティブルドールズ)の3系統でソフビを展開してきた。

レトロデフォルメとは1960~70年代に作られたソフビ人形独特のスタイルで、キューピー人形的な低頭身幼児体型が特徴だ。なお解釈にはかなり幅があり、レトロだが頭身は高い、というアイテムも存在する。



今後、どのようなソフビが増えていくのか、注目したいところである。



問い合わせ先:メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。



